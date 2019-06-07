Жители Грозного не поверили результатам прокурорской проверки смерти женщины

07 июня 2019, 16:29

Прокуратура Чечни опровергла версию СМИ о том, что в Грозном с целью скрыть ДТП было сброшено с многоэтажки тело женщины. Комментаторы в соцсети призвали наказать журналистов за публикацию. Опрошенные "Кавказским узлом" бывшие силовики считают версию СМИ нереалистичной, но местные жители указали на прецеденты, когда путем подтасовок обелялись виновники автоаварий.

4 июня "Кавказ.Реалии" со ссылкой на свои источники сообщили, что в районе площади Минутка в Грозном дорогой внедорожник в мае насмерть сбил 60-летнюю женщину. Очевидцы заявили, что на место ДТП вместо полиции и скорой помощи приехали некие люди, которые занесли тело погибшей в одну из ближайших многоэтажек и сбросили с 11-го этажа. По мнению очевидцев, это было сделано с целью скрыть гибель женщины в ДТП.

Погибшая - жительница селения Серноводское Сунженского района Чечни, она занималась торговлей золотыми изделиями, информировало издание.

Проведя проверку, прокуратура Чечни заявила, что версия журналистов не подтвердилась. "В распоряжении следствия имеются видеозаписи, свидетельствующие о том, что женщина сама зашла в подъезд дома, что опровергает информацию о ее гибели в результате дорожно-транспортного происшествия", - говорится в публикации от 5 июня на странице ведомства в соцсети Instagram. Прокуратура уточнила, что погибшей жительнице Серноводского было 66 лет, а упала она 24 мая с 12 этажа.

Пользователи соцсети призвали наказать СМИ за публикацию

"По результатам проверки нужно, чтобы это СМИ ответило за свою лжеинформацию", - прокомментировал пользователь соцсети Malder_95. "Провокаторам неймется", - написал Fox_mulder95. "Паранойя некоторых СМИ прогрессирует", - заявил Salah_ad_din17. "Ждем результатов проверки!", "интересно будет узнать результаты", - написали Qwerty1886095 и 777urisf777.

Похороны погибшей прошли уже на следующий день после ее гибели, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" ее односельчане. По их словам, у женщины остались дети и несколько внуков.

"Очень странно все это выглядит на самом деле, но всей правды мы не знаем", - сказал по этому поводу один из дальних родственников погибшей женщины, Адам. "Что конкретно случилось, никто сказать не может. Говорят разное - что ее машина сбила, что она из окна многоэтажки на «Минутке» выпала. Очень темная история, и сомнительно, что мы узнаем правду. Ее уже похоронили, семья хранит молчание, а лезть с расспросами в таких случаях у нас не принято", - сказала жительница Серноводской Лейла, знакомая семьи погибшей женщины.

Родственники погибшей отказались давать комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Грозного поддержали версию СМИ

Грозненец Асламбек указал на то, что инсценировки с целью обелить виновников ДТП - не редкость в Чечне. "С учетом сегодняшней ситуации в республике я вполне допускаю, что такой факт инсценировки самоубийства женщины, после ее гибели в аварии, мог иметь место. Тем более, если к этому причастны наши чиновники или их близкие. Помнится, пару лет назад в районе рынка «Беркат» какая-то дама на иномарке сбила женщину, а потом все обставили так, словно та сама бросилась под колеса. Или же возьмем нашумевший случай, когда двоюродный брат Рамзана [Кадырова] совершил - опять же, в Грозном - аварию, в которой погибла целая семья, включая беременную женщину. Сначала этот факт хотели скрыть, посадив за руль его машины другого человека, а потом все же вынуждены были это признать, но никаких последствий для родственника Кадырова это не повлекло. Не то что уголовного дела не возбудили, даже с работы его не сняли, хотя сам Кадыров незадолго до того грозился жестоко карать виновников аварий, в которых гибнут люди. Так что я допускаю, что в аварии убили женщину, а потом обставили дело так, что она, якобы, сама выпала из окна. Родственников могли либо банальным образом купить, либо просто запугать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В начале декабря 2018 года жители Чечни в соцсетях потребовали от главы республики реакции на ДТП. Виновником аварии пользователи сети назвали высокопоставленного чиновника, двоюродного брата Рамзана Кадырова. Согласно версии МВД, в аварии участвовал не указанный чиновник, а его троюродный брат, имя и должность которого не называются. Версию полиции развенчали родные погибших, которые попросили Рамзана Кадырова не наказывать чиновника, а также советник Кадырова по делам религии Адам Шахидов, открыто признавший причастность чиновника к аварии. Кадыров, прокомментировав ДТП, дал понять, что чиновник не будет наказан. Реакция властей Чечни на инцидент ставит под вопрос равенство всех граждан перед законом, заявили жители Чечни и пользователи соцсетей.

Версия об инсценировке падения женщины с многоэтажки кажется реалистичной, особенно если виновник ДТП близок к высокопоставленным чиновникам, считает грозненец Ислам. "Руководство республики, окружение Кадырова и все их родственники и близкие фактически являются кастой неприкасаемых, на которых не то что светские законы, даже нормы наших обычаев как бы не распространяются. Интересно то. что ни в сводках МВД, ни в сводках МЧС, ни еще где какой-либо информации о гибели женщины в Грозном в результате падения из окна высокоэтажного дома в период с 24 мая по настоящее время не было. Хотя такие вещи публикуются на их сайтах. Следком, кажется, тоже не организовывал проверку по факту гибели женщины в этот период времени. Все заговорили об этом только сейчас, когда эта информация пошла в интернет. Дыма, как мы знаем, без огня не бывает", - заявил житель Грозного.

На сайтах республиканских управлений СКР и МВД по состоянию на 16:28 мск 7 июня нет никакой информации о гибели в Грозном жительницы Серноводского.

"Я более склонен доверять независимым СМИ, чем нашим силовикам и правоохранителям. У нас возможно практически всё, это жителям республики хорошо известно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная активистка Милана.

Бывшие силовики назвали версию журналистов нереалистичной

Описанное "Кавказ.Реалиями" едва ли могло происходить в действительности, считает адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. "Версия не только нереалистична, но и похожа на выдумку, которая может быть в головах людей, склонных к преувеличению событий. Они не понимают, что означает отвезти труп в другое место, поднять на 11-й этаж и выбросить. Это множество дополнительных свидетелей и действий, которые оставляют следы преступления. Так что подобное не считаю возможным", - сказал Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в своей практике ни разу не сталкивался с чем-то подобным. "Таких историй не было. Практически невозможно с таким столкнуться. У меня была другая ситуация: в результате ссоры ранее судимый мужчина убил женщину в квартире и потом сбросил труп из окна. Но преступление было раскрыто за считанные часы, поскольку на трупе было ножевое ранение. Раскрытие подобных преступлений занимает несколько часов, поскольку бывает много свидетелей и оставленных зацепок", - отметил Евгений Черноусов.

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров также выразил сомнение в реалистичности изложенной изданием версии случившегося. "Она больше похожа на сценарий из голливудского фильма. Нельзя поверить в то, что описано. Это нереалистично", - сказал Сергей Гончаров корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что никогда не сталкивался с подобными преступлениями.

Площадь Минутка - одно из самых оживленных мест в Грозном, шансов скрыть такое преступление практически нет, считает грозненец Саид. "Мне кажется, что устроить инсценировку самоубийства практически в центре Грозного, при многочисленных свидетелях, практически невозможно. Это можно было бы скрыть более простым способом - например, просто договорившись с родственниками. Такие вещи случаются. Тащить труп на 11-й этаж и потом выбрасывать его из окна - до такого еще надо додуматься", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший сотрудник республиканских правоохранительных органов Чечни Лема обратил внимание на то, что погибшая, по данным "Кавказ.Реалий", торговала золотыми изделиями. "У меня, как бывшего опера, есть своя версия. Я читал, что она занималась продажей золотых изделий. Тогда можно допустить, что она могла приехать на площадь Минутка, чтобы получить с кого-то долг за проданный товар, а тот или те, чтобы не платить, просто инсценировали несчастный случай. Так что, думаю, следствию надо бы отработать эту версию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".