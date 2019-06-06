06 июня 2019, 19:20
Суд оставил в силе арест видеоблогеру Гаспару Авакяну
Видеоблогер Гаспар Авакян останется под арестом до 17 июля, такое решение принял по жалобе на арест блогера Ростовский областной суд.
"Кавказский узел" писал, что ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян арестован по делу о вымогательстве у полицейских. По версии следствия, Авакян вымогал у силовиков деньги за отказ в публикации видео. По версии же Авакяна, деньги ему предложили сами силовики. Дело Авакяна указало на негласное сотрудничество силовиков и журналистов в Ростовской области, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.
Гаспар Авакян ведет популярный видеоблог на YouTube, у него более 92 тысяч подписчиков. Блогер публикует видеосюжеты о нарушении правил дорожного движения и о сотрудниках ДПС, об аптеках, где наркозависимым продают сильнодействующие препараты. Авакян ведет также паблик в соцсети "ВКонтакте". В описании сообщества указано, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах.
"Ростовский областной суд оставил без изменения постановление районного суда об избрании в отношении Гаспара Авакяна меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 июля 2019 года", - сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Ростовского облсуда.
Комментариями Гаспара Авакяна и его адвокатов относительно решений судов первой и второй инстанции «Кавказский узел» пока не располагает.
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"