Суд оставил в силе арест видеоблогеру Гаспару Авакяну

06 июня 2019, 19:20

Видеоблогер Гаспар Авакян останется под арестом до 17 июля, такое решение принял по жалобе на арест блогера Ростовский областной суд.

" Кавказский узел " писал, что ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян арестован по делу о вымогательстве у полицейских. По версии следствия, Авакян вымогал у силовиков деньги за отказ в публикации видео. По версии же Авакяна, деньги ему предложили сами силовики. Дело Авакяна указало на негласное сотрудничество силовиков и журналистов в Ростовской области, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Гаспар Авакян ведет популярный видеоблог на YouTube, у него более 92 тысяч подписчиков. Блогер публикует видеосюжеты о нарушении правил дорожного движения и о сотрудниках ДПС, об аптеках, где наркозависимым продают сильнодействующие препараты. Авакян ведет также паблик в соцсети "ВКонтакте". В описании сообщества указано, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах.

"Ростовский областной суд оставил без изменения постановление районного суда об избрании в отношении Гаспара Авакяна меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 июля 2019 года", - сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Ростовского облсуда.

Комментариями Гаспара Авакяна и его адвокатов относительно решений судов первой и второй инстанции «Кавказский узел» пока не располагает.