06 июня 2019, 13:54

Высокопоставленный силовик обвинен в убийстве армянского активиста

Бывшему замкомандующего войсками полиции, начальнику штаба полиции Гегаму Петросяну предъявлено обвинение в убийстве, которое произошло во время столкновений 1 и 2 марта 2008 года в Ереване, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня Гегам Петросян был задержан по подозрению в умышленном убийстве манифестанта Закара Ованнисяна во время столкновений 1-2 марта в Ереване.

1-2 марта 2008 года в центре Еревана произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами, не согласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна. В столкновениях в течение двух дней погибли 10 человек и более 250 получили ранения.

Гегаму Петросяну предъявлено обвинение по статье "убийство", со ссылкой на пресс-секретаря Специальной следственной службы Армении Марину Огаджанян сообщает сегодня "Sputnik-Армения".

По ее словам, в суд представлено ходатайство об аресте Петросяна.

Комментариев представителей Гегама Петросяна по поводу предъявления ему обвинения пока не поступало.

При этом 5 июня адвокат Петросяна обжаловал решение о задержании своего подзащитного, сообщило сегодня News.am.  По данным издания, ранее Петросян в рамках дела был допрошен в статусе свидетеля и дал показания против одного из обвиняемых.

Статья "убийство" УК Армении предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что обвинения по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года были предъявлены ряду высокопоставленных чиновников, в том числе второму президенту Армении Роберту Кочаряну. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Обвинения по этому делу были также предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване.  

Примечание:

"Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение Роберта Кочаряна", "В Армении принято решение о воссоздании комиссии по расследованию событий 1 марта 2008 года", "АНК подверг критике доклад о расследовании событий 1 марта 2008 года в Ереване".

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