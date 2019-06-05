05 июня 2019, 23:25

Следствие сообщило о крупном мошенничестве с пенсиями в Дагестане

Сотрудники управления соцзащиты в Дербентском районе вошли в сговор с доставщиками пенсий и похитили 2,8 миллиона рублей, заявило следствие.

По данным следствия, работники специализированной организации по доставке пенсий в 2016-2017 годах завышали суммы переданных денег в своих ведомостях. Это происходило с ведома сотрудников управления социальной защиты населения, полагают следователи. Подозреваемыми стали двое сотрудников, занимавшихся доставкой пенсий. Конкретные чиновники управления, причастные к хищению, не установлены.

Дело возбуждено по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог", сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Дагестану. Максимальный срок наказания по каждой из этих статей - два года заключения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 июня следствие отчиталось об аресте в Дагестане пятерых человек по делу о махинациях с землей. В числе арестованных - чиновники Росреестра.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". 

Примечание:

"Васильев рассказал о связи чиновников ФОМС с боевиками", "ФОМС начал проверку в Дагестане через 1,5 месяца после ареста Сулейманова", "Дагестанские аналитики предрекли новые аресты по делу Махачева".

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