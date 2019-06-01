01 июня 2019, 12:04

29 участников акции против Пашиняна были задержаны в Армении

Активисты в Армении, организовавшие акцию протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна, были доставлены сегодня в полицию, сообщили в общественной организации "Адеквад". Все задержанные за административное правонарушение были отпущены, заявили правоохранители.

По словам организаторов акции, в сегодняшнем протесте участвовало несколько десятков человек, которые написали на дорогах центральных улиц Еревана и 12 других городов хештег "#SutNikol" (#Лживый Никол). "Нашу акцию мы называем "Рождение лжи", в честь дня рождения (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна", - отметили активисты общественной организации "Адеквад".

29 участников акции были задержаны, цитирует сегодня активистов организации "Интерфакс". Доставленные в отделы полиции участники акции были освобождены после составления актов об административном правонарушении, заявили в полиции Армении. По каким статьям были задержаны участники акции, правоохранители не уточнили.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 24 мая около 2,4 тысячи человек собрались на митинг АРФ "Дашнакцутюн" в Ереване. Обещанная Пашиняном экономическая революция так и не произошла, заявил на митинге представитель верховного бюро АРФ  "Дашнакцутюн" Артур Хачатрян.

Примечание:

"Организатор митинга в Ереване доставлен в полицию","В Армении в ходе акции противников Кочаряна ранен журналист", "Протестующие в Ереване добились новых слушаний по букмекерским конторам".

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