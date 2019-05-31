Авиалайнер Екатеринбург - Сочи экстренно сел в Волгограде

31 мая 2019, 10:54

Самолет, летевший сегодня в Сочи, вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании "Победа", летевшего из Екатеринбурга.

"Рейс DP340 совершил посадку в Волгограде в 06.24 мск из-за недомогания одного из пассажиров", - цитирует ведущего специалиста по связям с общественностью аэропорта Волгограда Анастасию Голодову "Интерфакс".

Пассажир был осмотрен, с ним все оказалось в порядке, врачи не усмотрели угрозы для его дальнейшего путешествия. В 07.15 мск самолет со всеми пассажирами вылетел в пункт назначения, пишет со ссылкой на пресс-службу волгоградского аэропорта ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в феврале самолет Екатеринбург - Сочи экстренно приземлился в Волгограде в связи с тем, что двое пассажиров почувствовали себя плохо. Оба были госпитализированы после вынужденной посадки, а самолет отправился в пункт назначения.