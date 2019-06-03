Раненный главред ставропольской газеты выписан из больницы

03 июня 2019, 18:09

Врачи выписали из больницы в Ставрополе главного редактора газеты "Родина" Николая Бондаренко, прооперированного после нападения на него.

Как сообщал "Кавказский узел", главред и три сотрудника редакции газеты "Родина" в Ставрополе получили ранения в результате нападения 27 мая, госпитализирвоан был только Николай Бондаренко. Подозреваемый в покушении на убийство заключен под стражу на два месяца. Он помещен в психиатрический стационар для обследования на вменяемость.

"[Николая Бондаренко] выписали из медицинского учреждения. [В стационаре] ему оказана необходимая медицинская помочь, состояние опасений не вызывает, амбулаторно он продолжит лечение", - процитировал сегодня представителя Минздрава Ставропольского края ТАСС.

Газета "Родина" - еженедельное издание Ставропольского крайкома КПРФ, выходит с 8 апреля 1994 года, сообщается на сайте регионального отделения партии. По словам депутата думы Ставропольского края Виктора Лозового, нападавший требовал опубликовать свою статью о Сталине.

Задолго до нападения у нападавшего на журналистов была диагностирована шизофрения, информировал 30 мая "Городской ревизор".

Нападавший неоднократно предлагал редакции свои статьи, "перевирающие историю СССР и порочащие честь и достоинство И.В. Сталина", а после отказа публиковать эти тексты вступал в полемику с главредом, сообщило 27 мая на своем сайте краевое отделение КПРФ.