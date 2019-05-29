Смягчен приговор Борису Стомахину

29 мая 2019, 06:06

Суд в Саратовской области сократил на два месяца срок содержания в тюрьме публицисту Борису Стомахину, осужденному за публикацию о терактах в Волгограде, сообщила его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июля 2017 года суд в Пермском крае ужесточил режим содержания Стомахина и заменил отбывание срока в колонии строгого режима на содержание в тюрьме. 21 сентября апелляционная инстанция оставила это решение в силе. На основании решения суда в декабре 2017 года Стомахин был этапирован из колонии в Пермском крае в тюрьму в Балашове Саратовской области.

20 апреля 2015 года Московский окружной военный суд приговорил Стомахина к трем годам лишения свободы за публикацию о терактах в Волгограде, которые произошли 29-30 декабря 2014 года. Суд решил, что эти публикации оправдали терроризм. На момент суда Стомахин уже год отбывал наказание по обвинению в публичном оправдании терроризма, призывах к экстремизму и возбуждении ненависти. В результате срок заключения Стомахина должен был завершиться в ноябре 2019 года.

Борису Стомахину суд смягчил наказание по приговору суда в связи декриминализацией части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти), снизив ему срок лишения свободы на 2 месяца, сообщила 28 мая на своей странице в Facebook адвокат публициста Светлана Сидоркина.

Ходатайство о снижении наказания Стомахину от его адвоката поступило в Балашовский районный суд Саратовской области 26 марта, было передано в производство судье Елене Фетисовой. Слушание по делу состоялось 28 мая, сообщается в карточке дела на сайте районного суда.

Информация о решении по делу на сайте суда, по данным на 06.05 мск 29 мая, не было.

Правозащитный центр "Мемориал" ранее выступил против перевода Стомахина на тюремный режим. По мнению правозащитников, руководство колонии основывало свое требование на необоснованных взысканиях в отношении публициста.

Напомним, что в 2006 году Стомахин был осужден на пять лет лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти через СМИ за статьи о вооруженном конфликте в Чечне. Он отбыл этот срок полностью и вышел на свободу в 2011 году. Однако Европейский суд по правам человека в 2018 году счел, что этот приговор нарушил право Стомахина на свободу выражения мнения (статья 10 Европейской конвенции по правам человека), и присудил публицисту компенсацию в размере 12,5 тысячи евро.