Артисты ереванского театра потребовали переизбрать главу правления

28 мая 2019, 01:47

Артисты Национального армянского академического театра оперы и балета назвали нелегитимным избрание и.о. министра культуры Назени Гарибян главой совета правления. Они намерены добиваться восстановления в должности директора театра уволенного Константина Орбеляна.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта министерство культуры Армении уволило Константина Орбеляна с должности директора Национального академического театра оперы и балета. Артисты театра и деятели культуры возмутились увольнением Орбеляна и обратились к премьер-министру страны Николу Пашиняну с требованием отменить приказ и.о. министра культуры Назени Гарибян и отправить ее в отставку. 1 апреля после встречи с представителями армянских театров Пашинян согласился не назначать нового директора оперного театра, предложив опровергнуть аргументы главы Минкульта. В начале мая артисты театра вновь потребовали встречи с премьер-министром, заявив, что он получает искаженную информацию о ситуации в театре.

Константин Орбелян - американский дирижер, пианист, был трижды номинирован на премию "Грэмми". Родился в 1956 году в США. В июне 2016 года стал художественным руководителем, а в августе 2017 года - директором Национального академического театра оперы и балеты имени Александра Спендиаряна в Ереване.

Работники Национального академического театра оперы и балета провел 27 мая собрание с требование распустить совет коллегиального правления театра. Артисты высказали недовольство избранием и.о. министра культуры Назени Гарибян на должность главы совета и добиваться отмены итогов голосования, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Назначение Назени Гарибян на должность главы совета правления театра нелегитимно, так как заседание и голосование прошли без и.о. директора театра Карине Киракосян, заявил на собрании дирижер Театра оперы и балета Арутюн Арзуманян.

По его словам, заседание должно было состояться непосредственно в театре, однако было перенесено в другое место, из-за чего о нем не узнали артисты театра.

"В совет правления входят восемь человек, из них двое – артисты театра, которых избрал коллектив. Почему с нами никто не посоветовался, не узнал наше мнение?" - возмутился Арзуманян.

Он также раскритиковал коллег, которые не выступили против кандидатуры Гарибян. "Даже если ваш голос не был решающим, вы обязаны были проголосовать против ее кандидатуры", - считает дирижер.

Большинство артистов сочли недопустимой поддержку Гарибян, обвинив ее в причастности к увольнению Орбеляна с поста директора.

Минкульт объяснил увольнение Орбеляна тем, что по закону "О государственных некоммерческих организациях" руководитель организации не может заниматься другой оплачиваемой работой, кроме научной, творческой и педагогической деятельности. При этом ведомство отметило, что Орбелян может остаться художественным руководителем и главным дирижером театра. Увольнение Орбеляна с поста директора неминуемо скажется на деятельности театра, уверены опрошенные "Кавказским узлом" представители театрального сообщества Армении.

Представители театрального коллектива в совете правления Сергей Сафарян и Перч Каразян отвергли претензии коллег, заявив что "голосовали, исходя из интересов театра".

"Возглавлять совет должен авторитетный человек, который способен представлять наши интересы", - отметил Каразян, добавив, что "и прежде совет правления возглавляли главы Минкульта".

Театральный коллектив решил отозвать своих делегатов в совете правления и назначить новое собрание для выбора новых представителей. Предварительно артисты договорились созвать очередное собрание после премьеры спектакля "Путешествие в Реймс" 29 мая. Предполагается, что собрание состоится за закрытыми дверями.

Комментариями Назени Гарибян и Минкульта Армении "Кавказский узел" не располагает.

Константин Орбелян 23 мая подал иски к премьер-министру Николу Пашиняну и министерству культуры Армении. Он потребовал аннулировать решение Минкульта об увольнении, восстановить его в должности директора театра и выплатить компенсацию, сообщил корреспондент "Кавказского узла".