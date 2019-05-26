Четыре человека стали жертвами стихии в Северной Осетии

26 мая 2019, 10:32

Один человек погиб и трое пострадали в результате урагана в Северной Осетии, сообщили в Минздраве региона.

В результате дождя и ураганного ветра во Владикавказе 25 мая были повалены деревья, в некоторых районах города нарушено электроснабжение. В ходе стихии травмы получили четыре человека, одна пострадавшая умерла, рассказал представитель Минздрава Северной Осетии.

"Двое пострадавших в больнице. Один отпущен домой. Одна девушка погибла", - цитирует сегодня представителя ведомства РИА "Новости".

В региональном управлении МЧС уточнили, что на одну из пострадавших упало дерево, ее доставили в больницу, но она скончалась.

"Кавказский узел" также писал о последствиях стихии 25 мая в Южной Осетии. Там в результате ураганного ветра повреждены дома местных жителей, информации о пострадавших нет.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня во Владикавказе будет идти дождь, скорость ветра составит 5 метров в секунду, температура воздуха - до +22 градусов. К вечеру дождь прекратится, скорость ветра останется прежней, температура понизится до +16. 27 мая осадков не ожидается, скорость ветра снизится до 4 м/с, температура составит +19 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.