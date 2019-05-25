Жители Дагестана рассказали о последствиях землетрясения

25 мая 2019, 21:52

Буйнакцы во время землетрясения выбегали на улицу, опасаясь новых толчков, рассказали местные жители. По словам некоторых из них, после землетрясения в их домах образовались трещины, и осыпалась штукатурка. Такого рода повреждения жителям придется устранять своими силами, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", подземные толчки магнитудой до 4,4 ощущались сегодня в 01.34 мск в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Кумторкалинском районе. Эпицентр подземных толчков находился близ Халибекаула Буйнакского района. Повреждения в результате землетрясения получили 20 жилых домов в этом селе и семь зданий школ и детсадов в Буйнакске, сообщили местные власти.

Житель Буйнакска Магомедрасул Гаджиев рассказал, что жители одного из микрорайонов города во время землетрясения выбегали на улицу и оставались там в течение долгого времени.

"Хлопок такой был, сопровождаемый гулом. Хорошо пошатнуло. Люди были в панике и высыпали на улицу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Он сообщил, что у него в квартире в результате землетрясения на стенах образовались трещины, и осыпалась штукатурка.

Многие жители Буйнакска долгое время после землетрясения провели на улице, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" и местный житель Рамазан. "Значительных повреждений в квартире нет", - отметил он.

После первых толчков житель частного сектора города Сааду вывел семью во двор. "На тот момент на улице было мало людей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина, отметив, что сразу после начала землетрясения на улицу выбегали и его соседи.

На доме Сааду, по его словам, после землетрясения образовались мелкие трещины, а также отвалилась лепка.

Другой житель Буйнакска Магомед рассказал, что его домовладению причинен незначительный ущерб. Члены его семьи во время землетрясения находились во дворе и переждали его там. Значительная часть населения Буйнакска помнит серьезное землетрясение 1970 года, и люди опасаются такого повторения, отметил мужчина.

Буйнакский район с рабочим визитом сегодня посетил глава дагестанского управления МЧС Нариман Казимагомедов, который оценил последствия землетрясения. Вместе с другими сотрудниками ведомства он совершил обход домов в селе Халимбекаул и в Буйнакске, в ходе которого были зафиксированы незначительные последствия в виде осыпания штукатурки и трещин.

"Это землетрясение по мощности незначительное и больших разрушений не дает", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" замглавы дагестанского главка МЧС Олег Халилов.

С его слов, такого рода повреждения жилищ не подходят под компенсационные выплаты, и жителям придется устранять последствия своими силами и средствами.

Вместе с Казимагомедовым Буйнакский район инспектировали зампредседателя правительства – министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, министр по земельным отношениям Агарагим Кагиргаджиев, врио директора учреждения "Сейсмобезопасность" Магомед Магомедов, руководитель Комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана Незир Гусейнов.

"Мы ознакомились со сложившейся обстановкой, осмотрели школы, в которых образовались трещины в результате ЧС, но сама конструкция не повреждена", – заявил после обхода Нариман Казимагомедов, слова которого приводят "Махачкалинские известия".

Глава сельсовета Халимбекаулский Забиюлла Тагиров подтвердил корреспонденту "Кавказского узла, что в населенном пункте зафиксированы незначительные трещины и осыпания штукатурки. По его словам, информацию о последствиях землетрясения собирали оперативные группы из сотрудников администрации муниципального образования. Они же проверили административные здания, школы и больницы. По данным на 18.00 мск 25 мая, все эти здания были в рабочем состоянии, отметил Тагиров.