Демократический конгресс заявил о давлении на активиста в Кабардино-Балкарии

25 мая 2019, 02:09

Власти оказывают давление на главу общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесокова, который предоставил площадку для проведения в Нальчике круглого стола о проблемах федерализма, заявили активисты Демократического конгресса народов России.

Как писал "Кавказский узел", Демократический конгресс народов России был создан в мае 2018 года в связи с принятием закона об изучении государственных языков республик России "на добровольной основе". Конгресс объединил активистов из национальных республик, которые выступили против этого закона. В июне 2018 конгресс провел конференцию, посвященную закону об изучении родных языков. В мероприятии приняли участие представители 12 республик РФ, в том числе Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Северной Осетии.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к федеральному закону "Об образовании", которые сделали необязательным изучение государственных языков республик России. Жители национальных регионов увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

Представители Демократического конгресса народов России обратились к врио главы Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с преследованием главы черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесокова. Активист столкнулся с давлением после того, как поучаствовал в организации мероприятия конгресса, сообщили активисты.

Круглый стол, посвященный проблемам федерализма, состоялся в Нальчике 16 мая, в нем участвовали ученые из Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН и общественные деятели. Кочесоков предоставил площадку для организации круглого стола, после чего к нему домой явились представители местных властей, говорится в обращении Демократического конгресса народов России.

Люди, которые пришли к Кочесокову, расценили мероприятие как некую антигосударственную деятельность и "оказывали давление на него и его родителей", отмечают активисты. "Это самоуправство сопровождалось разнузданной клеветой в соцсетях, направленной в адрес М. Кочесокова и участников Круглого стола", - говорится в обращении к Кокову, опубликованном сегодня на сайте Правозащитного центра Кабардино-Балкарии.

Мероприятие в Нальчике связано с проблемой изучения родных языков, которая в 2018 году объединила активистов из разных регионов России. "При исследовании проблемы деструктивных процессов родных языков и многих других сфер одной из главных причин, лежащих на поверхности, оказывается кризис федерализма", - отмечают авторы обращения.

Представители Демократического конгресса народов России призвали Казбека Кокова оградить "представителей науки и общественных деятелей от необоснованных посягательств" со стороны сил, пытающихся "саботировать прогрессивные общественные начинания". Письмо подписали девять активистов, в том числе ведущий научный сотрудник КБИГИ Мадина Хакуашева, член республиканской Общественной наблюдательной комиссии Заур Жемухов и кандидат исторических наук Тимур Алоев.

Кочесоков предложил реформу местного самоуправления

Круглый стол в Нальчике проводился в рамках подготовки к общей конференции Демократического конгресса народов России по проблемам федерализма, которая состоится 25 мая в Москве на базе Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи "Эльбрусоид". Кочесоков и активисты «Хабзэ» предложили для обсуждения на конференции идею реформирования системы муниципального самоуправления с привлечением традиционных национальных институтов.

По словам Кочесокова, существующая система муниципального управления неэффективна, поскольку даже местные власти зачастую подвержены коррупции и равнодушны к проблемам населения. Он предложил реализовать в рамках системы местного самоуправления в национальных республиках

В качестве предмета обсуждений для конференции представители ОО «Хабзэ» предложили идею реализации традиционных институтов в рамках муниципального самоуправления традиционные институты, которые предполагают открытость принимаемых решений и прозрачность распоряжения общественными ресурсами, в частности финансовыми.

Среди адыгов наряду с возрождением ислама происходит возвращение этического кодекса "адыгэ хабзэ" (совокупность традиционных норм и правил обхождения и поведения, этикет), указывала ранее автор блога на "Кавказском узле" "Северный Кавказ сквозь столетия" Наима Нефляшева. Один из ключевых принципов "Хабзэ" подразумевает коммуникацию на основе принципов разумности, рассудительности, здравого смысла, чувства меры, важных в черкесской этической системе, отмечается в материале "Кавказского узла" "Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации".

«Среди этических норм Хабзэ есть [критерии], которые невозможно перевести одним словом, но из близких по смыслу – это «прилично» и «неприлично», то есть принимается общественным мнением или не принимается. Так регулируются отношения в обществе, и это ничем не противоречит российской Конституции», - цитирует слова активиста 21 мая "Эхо "Кавказа".