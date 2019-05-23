23 мая 2019, 00:03

Силовики провели обыски у ростовских Свидетелей Иеговы*

Обыски прошли по меньшей мере в четырех квартирах Свидетелей Иеговы* в Ростове-на-Дону, среди верующих есть задержанные.

Все обыски проводились рано утром 22 мая и были связаны именно с вероисповеданием жильцов квартир.

"Задержаны мужчины и женщины. Некоторые отпущены, судьба других выясняется", - говорится в сообщении от 22 мая на сайте "Свидетели Иеговы в России".

50-летнего Сергея Хотова, когда он открыл дверь силовикам, повалили на пол, заломив руки за спину. В его квартире изъяты электронные устройства и даже Библия, сообщило издание.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 17 мая силовики задержали в другом областном центре ЮФО, Волгограде, семь Свидетелей Иеговы*. На следующий день суд постановил арестовать четверых из них до 13 июля.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования министерства юстиции России о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, сообщается в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", подготовленной "Кавказским узлом".

Новости о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Меркель попросила Путина защитить права меньшинств", "Власти Британии и США осудили причисление российских свидетелей Иеговы к экстремистам", "Human Rights Watch резко осудила решение суда по свидетелям Иеговы в России".

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