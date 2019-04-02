Александр Коровайный. Фото: Пресс-служба партии "Яблоко" https://www.yabloko.ru/

02 апреля 2019, 19:29

Ейский депутат оштрафован за репост таблицы о падении курса рубля

Мировой судья назначил пять тысяч рублей штрафа депутату ейского районного совета Александру Коровайному, признав его виновным в участии в деятельности "нежелательной организации" за репост в соцсети таблицы с логотипом "МБХ медиа".

Дело Коровайного рассматривалось в судебном участке №20 в Ейске. Депутата райсовета признали виновным в осуществлении деятельности нежелательной организации (статья 20.33 КоАП) за репост таблицы с логотипом "МБХ медиа", сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Закон о "нежелательных организациях" запрещает распространение информационных материалов, изготовленных нежелательной организацией. Судья удовлетворил наше ходатайство об осмотре телеграм-канала "МБХ медиа". Выявили, что картинка появилась в нём до размещения в паблике "Открытой России"*", - процитировала сегодня Прянишникова "Медиазона".

В списке "нежелательных организаций", подготовленном Минюстом России, значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия") и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия") (с 08.11.2018 – Human Rights Project Management). При этом в России официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия", следует из данных на сайте Минюста.

Сам Коровайный заявил, что намерен обжаловать это решение суда. "В прокуратуре сначала говорили, что "МБХ медиа" запрещена и заблокирована Роскомнадзором, а их эмблема не допустима к распространению. А когда я проверил и сообщил, что это не так, мне сказали, что это ресурс "Открытой России"*, поскольку МБХ расшифровывается как "Михаил Борисович Ходорковский", - процитировало сегодня Коровайного "МБХ медиа".

Речь идет о картинке 10 years challenge. На изображении сравниваются курс доллара, выросший с 2009 по 2019 год с 29 до 67 рублей, а также цены на ряд товаров, сообщило издание.

Скриншот сообщения активистки Яны Антоновой о суде над Александром Коровайным 2 апреля 2019 года, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2167162440042997&set=a.276897625736164&type=3"Меня из зала суда удалили за аплодисменты после речи депутата Коровайного", - написала сегодня на своей странице в Facebook Яна Антонова.

12 февраля мировой суд в Краснодаре оштрафовал координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яну Антонову на 15 тысяч рублей, расценив публикацию видео о нехватке школ в крае как участие в деятельности нежелательной организации21 марта был оштрафован и ейский активист партии "Яблоко" Александр Сафронов, перепостивший то же видео в соцсети. За использование этого видео в одном из материалов административное дело завели и на издание "Свободные медиа".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Активист потребовал списать долги жителей Волгоградской области за газ", "Волгоградцы заявили об отсутствии результатов борьбы с гололедом", "Казак разорвал плакат в защиту геев Чечни на пикете в Волгограде".

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