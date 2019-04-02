Освобождены участники акции протеста в Тбилиси

02 апреля 2019, 13:05

Участники акции в защиту прав трудящихся, задержанные в столице Грузии, отпущены, заявил один из протестующих Вахушти Менабде. Строительная компания возложила на подрядчика вину за гибель рабочих.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 апреля в Тбилиси прошла акция с требованием обеспечения защиты прав трудящихся под лозунгом "Солидарность рабочим". Участники акции вышли на проезжую часть, перекрыв автомобильное движение. По данным МВД Грузии, за неповиновение полиции и нарушение общественного порядка были задержаны шесть участников акции.

Акции протеста в Тбилиси предшествовала смерть двух рабочих. Вечером 31 марта во время строительных работ на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси произошел обвал грунта, два человека оказались под завалами.

Демонстранты несколько часов протестовали около места трагедии на проспекте Чавчавадзе и требовали приезда на место трагедии премьер-министра, министра здравоохранения и мэра столицы, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Протестующие действительно не смогли поместится на тротуаре и вышли на проезжую часть", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник демонстрации Гия. Однако, по его словам, силовики обвинили участников акции в том, что они пытались перекрыть дорогу.

Он отметил, что были задержаны Давид Субелиан, член НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" Вахушти Менабде, Георгий Сопромадзе, Георгий Кобахидзе и Цотне Цхведиани.

Все задержанные во время акции, проведенной на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, в том числе Вахушти Менабде и член движения "Белый шум" Давид Субелиани освобождены, сообщило сегодня "ИнтерПрессНьюс".

По данным издания, выйдя из отделения полиции Вахушти Менабде заявил, что протестные акции против нарушения правил безопасности труда будут продолжены. По его словам, по факту административного правонарушения пройдет судебное заседание, однако когда именно, ему неизвестно.

В марте 2018 года в Грузии был принят, несмотря на протесты профсоюзов, закон о безопасности труда, предполагающий создание трудовой инспекции. Профсоюзы заявили, что он не соответствует международным стандартам безопасности труда и серьезно ограничивает работу инспекторов.

Строительная компания дистанцировалась от гибели рабочих

Обязательства по соблюдению норм безопасности возлагались на нанятую компанию-подрядчик. Погибшие были сотрудниками подрядчика, заявила компания "Трансмшени", ведущая строительство на проспекте Чавчавадзе.

"Компания "Трансмшени" глубоко скорбит в связи с трагедией, произошедшей на Чавчавадзе, и поясняет, что ввиду текущих специфических работ на конкретном участке данного объекта компанией была нанята компания-подрядчик, имеющая многолетний опыт в ведении работ такого типа, и которая, по договору, была ответственна за соблюдение норм безопасности в ходе этих работ. Погибшие сотрудники были сотрудниками компании-подрядчика. Еще раз соболезнуем семьям погибших в связи с этой огромной потерей. Выражаем полную готовность сотрудничать со следствием", - процитировала 1 апреля заявление "Трансмшени" "Грузия-online".

Предварительное расследование показало, что нормы безопасности на строительной площадке не соблюдались и строительство представляло угрозу для работников, заявил руководитель департамента инспектирования условий труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

"Одна компания была оштрафована за административное правонарушение, другая компания была оштрафована за то, что не зарегистрировалась в реестре хозяйственной деятельности, а у третьей компании, на данном этапе, было приостановлено право на работу", - пояснил Бека Перадзе в эфире "Рустави 2" (перевод слов Перадзе сделал корреспондент "Кавказского узла").

Представители инспекции мэрии Тбилиси заявили журналистам, что пока следственные мероприятия не будут завершены, компания не сможет продолжать строительство, сообщает "Новости-Грузия".