Жители Гудермеса приняли участие в ремонте сгоревшей мечети

02 апреля 2019, 11:59

Восстановительные работы в мечети Гудермеса, где произошел пожар, начались 1 апреля, в них приняли участие около 50 местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", одноэтажное здание мечети на улице Пушкина загорелось днем 31 марта. По данным пресс-службы муфтия Чечни, мечеть сгорела полностью.

Пожар в мечети в пригороде Гудермеса поселке ПМК-6 произошел около 14.45 мск. Общая площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Пожарным расчетам удалось не допустить распространения огня на расположенные поблизости дома, сообщило ранее ГУ МЧС по Чечне.

1 апреля начались работы по расчистке завалов и уборке мусора с территории сгоревшей мечети, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"Уборка сгоревших конструкций мечети была начата примерно с 10 часов 1 апреля. Были рабочие бригады, с утра пришли и местные жители, в основном старики и молодежь, не занятые на работе или учебе, человек 50 собралось. Одни приходили, другие уходили. Работали до позднего вечера, большую часть завалов уже разобрали и вывезли", - рассказал один из местных жителей Рамзан.

По словам другого жителя Гудермеса, для восстановления мечети "организованы "белхи" (общественные работы. - Прим. "Кавказского узла")". "Желающих поучаствовать много. Вчера, 1 апреля, на месте было человек сто вместе с рабочими бригадами, а то и больше. Внутри уже в основном все расчистили, территорию тоже убирают. Прихожане, те, у кого есть возможность, будут участвовать в ремонте до завершения строительства.", - рассказал Иса.

По данным администрации Гудермеса, для восстановления мечети выделена техника, включая строительный кран. "Железные балки, что были на крыше, погнулись от жара пламени. Как закончим расчистку, обещают подвезти стройматериалы. Вначале накроем крышу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации города.

По данным администрации Гудермесского района, определена причина пожара в мечети. "Пожар произошел из-за возгорания в котельной", - говорится в сообщении от 31 марта на сайте ведомства.

Финансирование работ по восстановлению сгоревшей мечети в Гудермесе осуществляет региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, отмечается в сообщении в аккаунте ДУМ Чечни в Instagram.

Баснословные гонорары звездам, турниры по боям без правил и стройки помпезных небоскребов упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Ахмата Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".