01 апреля 2019, 00:16

Мечеть сгорела в Гудермесе

Площадь пожара в мечети в городе Гудермес составила около 400 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС 31 марта. Мечеть сгорела полностью, проинформировали в пресс-службе муфтия Чечни. 

По данным ведомства, одноэтажное здание мечети на улице Пушкина загорелось днем 31 марта.

Пожар тушили около 30 человек, были задействованы шесть единиц техники. "Погибших и травмированных нет", - сообщило ГУ МЧС по Чечне на своем сайте 31 марта.

В ведомстве проинформировали, что пожару, площадь которого составила около 400 квадратных метров, был присвоен повышенный ранг сложности. Общая вместимость мечети - 580 человек, на момент пожара людей внутри не было, написал со ссылкой на МЧС РБК.

В пресс-службе муфтия Чечни сообщили, что мечеть сгорела полностью. "Эта мечеть небольших размеров в Гудермесском районе в поселке ПМК-6, она была после реставрации, она не старинная... Полностью сгорела", - цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в мечети дагестанского села Гочоб в октябре 2018 года. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 600 квадратных метров, пострадавших не было.

Примечание:

"Кафе сгорело на рынке в Грозном", "Четыре дома и мечеть сгорели в Дагестане", "Три мечети в Назрани были подожжены за неполные двое суток".

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