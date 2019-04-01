01 апреля 2019, 21:55
Возобновлена подача газа жителям дагестанского села
Газоснабжение села Бабаюртовского района восстановлено после аварийных работ на газопроводе, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", газоснабжение было отключено сегодня утром в селе Бабаюртовского района после утечки на газопроводе близ селения Герменчик. Без газа остались 2247 человек.
Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Бабаюртовском районе были завершены к 17.35 мск. "В 18:00 (мск) подача газа осуществлена по обводной линии", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
"Три человека стали жертвами взрыва газа в Дагестане", "Газпром межрегионгаз" пообещал изучить претензии сотрудников дагестанской газовой компании", "Более 2 тысяч жителей Дагестана остались без газа".
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