Возобновлена подача газа жителям дагестанского села

01 апреля 2019, 21:55

Газоснабжение села Бабаюртовского района восстановлено после аварийных работ на газопроводе, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", газоснабжение было отключено сегодня утром в селе Бабаюртовского района после утечки на газопроводе близ селения Герменчик. Без газа остались 2247 человек.

Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Бабаюртовском районе были завершены к 17.35 мск. "В 18:00 (мск) подача газа осуществлена по обводной линии", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.