01 апреля 2019, 17:26
Более 2 тысяч человек в Дагестане остались без газа после аварии
Газоснабжение отключено в селе Бабаюртовского района после утечки на газопроводе, сообщило МЧС.
По данным ведомства, информация об аварии на газопроводе поступила спасателям сегодня утром.
"Неподалеку от селения Герменчик обнаружена утечка газа. В зону отключения газоснабжения попадает один населенный пункт селения Герменчик, в котором 449 домовладений", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
Без газа, по информации ведомства, остались 2247 человек, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.
"Кавказский узел" ранее писал, что 18 марта жители поселка Юбилейный города Хасавюрт остались без газа после утечки на газопроводе. Подача газа после аварийных работ была возобновлена 19 марта.
"Три человека стали жертвами взрыва газа в Дагестане", "Газпром межрегионгаз" пообещал изучить претензии сотрудников дагестанской газовой компании", "Более 2 тысяч жителей Дагестана остались без газа".
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