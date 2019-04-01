Более 2 тысяч человек в Дагестане остались без газа после аварии 

01 апреля 2019, 17:26

Газоснабжение отключено в селе Бабаюртовского района после утечки на газопроводе, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация об аварии на газопроводе поступила спасателям сегодня утром.

"Неподалеку от селения Герменчик обнаружена утечка газа. В зону отключения газоснабжения попадает один населенный пункт селения Герменчик, в котором 449 домовладений", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Без газа, по информации ведомства, остались 2247 человек, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

"Кавказский узел" ранее писал, что 18 марта жители поселка Юбилейный города Хасавюрт остались без газа после утечки на газопроводе. Подача газа после аварийных работ была возобновлена 19 марта.