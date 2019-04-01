01 апреля 2019, 20:20

Следствие обнародовало детали дела замглавы Минздрава Армении

Замминистра здравоохранения Армении Арсен Давтян получил взятку за лоббирование интересов медицинского центра в государственной программе, сообщила сегодня СНБ Армении.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта министр здравоохранения Арсен Торосян сообщил о задержании сотрудниками Службы национальной безопасности своего заместителя Арсена Давтяна, не уточнив деталей его дела.

По версии следствия, директор одного из медцентра дал крупную взятку замминистра здравоохранения, курирующему распределение финансовых потоков, чтобы получить доступ к реализации программ в рамках госзаказа.

"В тот же день заместитель министра был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемый в даче взятки отпущен под подписку о невыезде, учитывая его возраст и состояние здоровья", - отмечено в сообщении.

Ведомство не уточнило размер взятки. 

Арсен Давтян был назначен на должность заместителя министра здравоохранения Армени 25 мая 2018 года. Он родился в 1975 году. С 2018 года вплоть до назначения на должность замминистра работал на посту заместителя начальника Государственного агентства здравоохранения, сообщило агентство "Новости-Армения".

Комментариями Давтяна или его официальных представителей относительно версии следствия "Кавказский узел" не располагает.  

Примечание:

"Суд отказался признать Кочаряна потерпевшим по делу о прослушке", "Судья задержан в Армении по делу о взятке", "Расследование дела "1 марта" завершено в Армении". 

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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