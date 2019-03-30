30 марта 2019, 23:10

Глава Минздрава Армении сообщил о задержании его заместителя

Служба национальной безопасности Армении задержала замминистра здравоохранения по подозрению во взяточничестве, сообщил сегодня на своей странице в Facebook министр Арсен Торосян.

"Я сейчас не в стране, и недавно меня проинформировали, что в результате оперативных мероприятий был задержан мой заместитель Арсен Давтян. Других подробностей сообщить не могу, думаю, что скоро СНБ (Служба национальной безопасности Армении) даст разъяснения по поводу произошедшего", - сказано на странице министра здравоохранения Арсена Торосяна в Facebook. Перевод его сообщения сделал корреспондент "Кавказского узла".

На официальном сайте СНБ Армении к 23.10 по местному времени (22.10 мск) нет информации о задержании замминистра здравоохранения.

Примечание:

"Суд отказался признать Кочаряна потерпевшим по делу о прослушке", "Бывший мэр Раздана освобожден из-под стражи в Армении", "Прокуратура Армении вернула следователям дело мэра Масиса".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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