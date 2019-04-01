Адвокат пожаловался на недопуск к Байраму Мамедову

01 апреля 2019, 17:01

Адвокат Эльчин Садыгов заявил, что руководство изолятора не позволило ему встретиться с арестованным членом движения Nida Байрамом Мамедовым. Защитник также не смог подать апелляцию на административный арест активиста в связи с невыдачей ему решения суда первой инстанции, сообщил он.

Как писал "Кавказский узел", Байрам Мамедов был задержан в Баку 30 марта, когда он шел вместе с отцом по улице. Отец активиста Фарман Мамедов сообщил, что его сына без всяких разъяснений задержали и увезли в отделение полиции. В отделении отцу сообщили, что активиста увезли в Сабунчинское районное управление полиции, однако там эту информацию не подтвердили, рассказал Фарман Мамедов. В тот же день стало известно, что молодого человека арестовали на 30 суток, признав виновным по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) КоАП Азербайджана.

В октябре 2016 года Байрам Мамедов вместе с единомышленником Гиясом Ибрагимовым был приговорен к десяти годам тюрьмы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Активисты сочли приговор Мамедову и Ибрагимову местью за граффити на постаменте памятника Гейдару Алиеву в виде надписей: "Qul bayramınız mübarək!" (Поздравляем с праздником рабов!) и "F...k the system!" (Долой систему!). 16 марта распоряжением президента Азербайджана оба активиста были помилованы.

Адвокат Эльчин Садыгов сегодня не смог встретиться с Мамедовым в пункте содержания арестованных в административном порядке. "Мне не дали встречу. Руководство изолятора заявило, что в учреждении проводятся санитарно-дезинфекционные работы, и потому я могу увидеться со своим подзащитным только 3 апреля. Считаю, что это не убедительный аргумент. Ведь дезинфекция не проводится одновременно во всех комнатах учреждения", - заявил Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат также сообщил, что не смог подать апелляцию на арест активиста, поскольку в Сабунчинском районном суде ему не предоставили решение. В суде объяснили, что на процессе была оглашена резолютивная часть, а полный текст решения еще не готов, сказал Садыгов.

По его словам, 2 апреля он вновь обратится за текстом решения суда для подачи апелляции.

Координатор движения Nida Самир Асадли выразил беспокойство по поводу недопуска адвоката к Мамедову. "То, что адвоката не пустили к Байраму, вызывает беспокойство. Проведение дезинфекции не серьезный предлог. На Байрама могут оказывать там физическое давление и потому скрывать от адвоката", - предположил Асадли.

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие информации по данному вопросу.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".