Активисты напомнили волгоградцам о праве на свободу собраний

31 марта 2019, 19:48

Восемь волгоградских активистов провели сегодня одиночные пикеты в поддержку 31-й статьи Конституции России о праве граждан на мирные демонстрации. Прохожие интересовались пикетами, многие из них признали, что им не знакома эта статья.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгограде 28 марта оставил без удовлетворения двенадцатый иск активиста Владимира Васильченко, который добивался согласования пикета в защиту свободы собраний. Местные власти традиционно объяснили отказ уборкой территории, сообщил Васильченко.

Активисты "Стратегии-31" неоднократно проводили одиночные пикеты в Волгограде. Они настаивают на исполнении статьи 31 Конституции России, которая говорит о праве граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Полный текст Конституции России опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Активисты Владимир Васильченко, Тома Гродникова, Владимир Тельпук, Галина Тихенко, Елена Шеина, Нина Штукатурова, Владимир Васиковский и Наталья Дорожнова провели сегодня одиночные пикеты в центре Волгограда. Активисты с плакатами более двух часов стояли у здания Центробанка и центрального рынка.

Основной темой пикетов стала проблема соблюдения 31-й статьи Конституции РФ. Активисты держали плакаты: "Жить по Конституции, а не по понятиям!", "Захват власти преследуется по закону. Конституция РФ, ст. 3", "Статья 31 Конституции РФ гласит: граждане имеют право мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Родина – мать или мачеха?". У пикетчиков были и другие плакаты, в том числе: "Путин – это война и кризис. Б. Немцов" и "Путин – враг России? Пенсии, налоги, ЖКХ".

На месте, где традиционно проходят акции волгоградских оппозиционеров, активизировались коммунальщики: прямо напротив места пикетирования на проезжей части стояла одна уборочная машина, а непосредственно на месте пикета были выставлены два желтых мусорных бака. Во время пикетов коммунальная машина несколько раз подъезжала вплотную к активистам, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Организатор акции Владимир Васильченко пытался оспорить в суде доводы городских властей, которые отказываются согласовывать акции под предлогом уборки территории, мотивируя свои решения безопасностью самих пикетчиков.

"Я дал в этот раз суду материалы по поводу технических характеристик машин Bucher, которые иногда здесь появляются, и судья приняла мои материалы. Там не говорится о том, что техника может быть опасна для пикетчиков, и тем не менее судья решила отказать мне. Основание решения – что любая техника опасна. Суд также отказался вызвать свидетелей – сотрудников "Зеленхоза", которые все знают о технике", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Васильченко, место напротив Центробанка больше всего подходит для одиночных пикетов. "Проходимость здесь высокая, даже полиция здесь нас уже знает и не "наезжает", здесь есть туалеты и видеонаблюдение, но самое главное, что здесь ходят все чиновники - рядом администрация", - отметил Васильченко.

У активистов "нет выбора" формата акций, поскольку групповое пикетирование власти им не согласовывают. "Мы начали проводить одиночные пикетирования с августа 2017 года, с тех пор судимся из-за отказов согласовать пикет. Мы не ищем единомышленников, они находят нас сами – либо здесь, либо через интернет. Иногда к нам присоединяются новые люди", - сказал Васильченко.

Активистка Тома Гродникова стояла с плакатом в защиту 31-й статьи Конституции России. "В ней говорится, что граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации. На практике эта статья частенько нарушается, еще чаще она просто саботируется местными органами власти. Практически невозможно провести митинг в центральной части города. Насколько я знаю, все требования партий разрешить им проводить митинг в центре города администрацией отвергаются", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Участница акции Нина Штукатурова напомнила, что "Стратегия-31" - акции в защиту 31-й статьи Конституции - уже много лет проводятся активистами по 31-м числам месяца. "31-го числа мы обычно собираемся, чтобы напомнить, что существует статья 31-я Конституции, поскольку она у нас нарушается"", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Интерес горожан к пикетчикам в любой день примерно одинаков, отметил активист Владимир Тельпук. "Люди специально на это мероприятие не приходят, просто прохожие проходят мимо. Кто-то высказывает свое мнение, кто-то просто проходит мимо, кивает головой, приветствует или говорит: "Спасибо!". Я считаю пикеты эффективными, потому что люди видят, что можно выражать свое мнение открыто и не бояться, что это законно", - сообщил активист корреспонденту "Кавказского узла".

Во время пикетов мимо активистов прошли двое сотрудников полиции и четверо казаков, они сфотографировали участников акции.

Прохожие признались, что не знают статью о свободе собраний

Студент Олег Изотов после короткого разговора с Владимиром Васильченко назвал требования активистов справедливыми. При этом студент отметил, что не помнит содержание 31-й статьи Конституции и узнал о ней от пикетчиков.

Молодая жительница Волгограда Ольга, проходившая мимо пикетчиков с двумя детьми, согласилась с плакатом Натальи Дорожновой. Активистка держала плакат с цитатой Бориса Немцова: "Путин - это война и кризис".

"В моей семье самый настоящий кризис. У меня двое детей, нужно срочно расширять жилплощадь, но работу по специальности я вряд ли найду. Я профессиональный психолог, а зарплаты психолога в городе не превышают 20 тысяч рублей. Я знаю, что в Конституции есть статья, согласно которой люди могут выражать свое мнение и собираться мирно, вот здесь узнала, что это 31-я статья. Участие в забастовках и отстаивание своих прав за рубежом – это обычное дело. В России власти этому явно препятствуют", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина средних лет сфотографировал плакаты Владимира Тельпука с критикой Путина, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "относительно" согласен с пикетчиком. "Какая точно статья говорит о праве людей на митинги и пикеты, я не помню, но знаю, что она есть", - сказал он.

Пожилая женщина, проходя мимо Галины Тихенко, вступила в диалог с пикетчицей. Узнав, что активистка выступает против Путина и поддерживает оппозиционера Алексея Навального, женщина плюнула в ее сторону.

Прохожая представилась пенсионеркой. "Какая еще Конституция! Забыли, как голодали? Зажрались, вот и маются ерундой", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Перестрелять вас надо", - заявила вслух другая пенсионерка, прочитав плакаты Владимира Тельпука с критикой Путина. Комментировать свою позицию корреспонденту "Кавказского узла" она отказалась.