Активист Владимир Тельпук проводит одиночный пикет в поддержку 31-й статьи Конституции России. Волгоград, 31 марта 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".

31 марта 2019, 19:48

Активисты напомнили волгоградцам о праве на свободу собраний

Восемь волгоградских активистов провели сегодня одиночные пикеты в поддержку 31-й статьи Конституции России о праве граждан на мирные демонстрации. Прохожие интересовались пикетами, многие из них признали, что им не знакома эта статья.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгограде 28 марта оставил без удовлетворения двенадцатый иск активиста Владимира Васильченко, который добивался согласования пикета в защиту свободы собраний. Местные власти традиционно объяснили отказ уборкой территории, сообщил Васильченко.

Активисты "Стратегии-31" неоднократно проводили одиночные пикеты в Волгограде. Они настаивают на исполнении статьи 31 Конституции России, которая говорит о праве граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Полный текст Конституции России опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Активисты Владимир Васильченко, Тома Гродникова, Владимир Тельпук, Галина Тихенко, Елена Шеина, Нина Штукатурова, Владимир Васиковский и Наталья Дорожнова провели сегодня одиночные пикеты в центре Волгограда. Активисты с плакатами более двух часов стояли у здания Центробанка и центрального рынка.

Основной темой пикетов стала проблема соблюдения 31-й статьи Конституции РФ. Активисты держали плакаты: "Жить по Конституции, а не по понятиям!", "Захват власти преследуется по закону. Конституция РФ, ст. 3", "Статья 31 Конституции РФ гласит: граждане имеют право мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Родина – мать или мачеха?". У пикетчиков были и другие плакаты, в том числе: "Путин – это война и кризис. Б. Немцов" и "Путин – враг России? Пенсии, налоги, ЖКХ".

На месте, где традиционно проходят акции волгоградских оппозиционеров, активизировались коммунальщики: прямо напротив места пикетирования на проезжей части стояла одна уборочная машина, а непосредственно на месте пикета были выставлены два желтых мусорных бака. Во время пикетов коммунальная машина несколько раз подъезжала вплотную к активистам, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Организатор акции Владимир Васильченко пытался оспорить в суде доводы городских властей, которые отказываются согласовывать акции под предлогом уборки территории, мотивируя свои решения безопасностью самих пикетчиков.

"Я дал в этот раз суду материалы по поводу технических характеристик машин Bucher, которые иногда здесь появляются, и судья приняла мои материалы. Там не говорится о том, что техника может быть опасна для пикетчиков, и тем не менее судья решила отказать мне. Основание решения – что любая техника опасна. Суд также отказался вызвать свидетелей – сотрудников "Зеленхоза", которые все знают о технике",  - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Васильченко, место напротив Центробанка больше всего подходит для одиночных пикетов. "Проходимость здесь высокая, даже полиция здесь нас уже знает и не "наезжает", здесь есть туалеты и видеонаблюдение, но самое главное, что здесь ходят все чиновники - рядом администрация", - отметил Васильченко.

Тома Гродникова проводит одиночный пикет в поддержку 31-й статьи Конституции России. Волгоград, 31 марта 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".У активистов "нет выбора" формата акций, поскольку групповое пикетирование власти им не согласовывают. "Мы начали проводить одиночные пикетирования с августа 2017 года, с тех пор судимся из-за отказов согласовать пикет.  Мы не ищем единомышленников, они находят нас сами – либо здесь, либо через интернет. Иногда к нам присоединяются новые люди", - сказал Васильченко.

Активистка Тома Гродникова стояла с плакатом в защиту 31-й статьи Конституции России. "В ней говорится, что граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации. На практике эта статья частенько нарушается, еще чаще она просто саботируется местными органами власти. Практически невозможно провести митинг в центральной части города. Насколько я знаю, все требования партий разрешить им проводить митинг в центре города администрацией отвергаются", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Участница акции Нина Штукатурова напомнила, что "Стратегия-31" - акции в защиту 31-й статьи Конституции - уже много лет проводятся активистами по 31-м числам месяца. "31-го числа мы обычно собираемся, чтобы напомнить, что существует статья 31-я Конституции, поскольку она у нас нарушается"", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Интерес горожан к пикетчикам в любой день примерно одинаков, отметил активист Владимир Тельпук. "Люди специально на это мероприятие не приходят, просто прохожие проходят мимо. Кто-то высказывает свое мнение, кто-то просто проходит  мимо, кивает головой, приветствует или говорит: "Спасибо!". Я считаю пикеты эффективными, потому что люди видят, что можно выражать свое мнение открыто и не бояться, что это законно", - сообщил активист корреспонденту "Кавказского узла".

Во время пикетов мимо активистов прошли двое сотрудников  полиции и четверо казаков, они сфотографировали участников акции.

Прохожие признались, что не знают статью о свободе собраний

Студент Олег Изотов после короткого разговора с Владимиром Васильченко назвал требования активистов справедливыми. При этом студент отметил, что не помнит содержание 31-й статьи Конституции и узнал о ней от пикетчиков.

Молодая жительница Волгограда Ольга, проходившая мимо пикетчиков с двумя детьми, согласилась с плакатом Натальи Дорожновой. Активистка держала плакат с цитатой Бориса Немцова: "Путин - это война и кризис".

"В моей семье самый настоящий кризис. У меня двое детей, нужно срочно расширять жилплощадь, но работу по специальности я вряд ли найду. Я профессиональный психолог, а зарплаты психолога в городе не превышают 20 тысяч рублей. Я знаю, что в Конституции есть статья, согласно которой люди могут выражать свое мнение и собираться мирно, вот здесь узнала, что это 31-я статья. Участие в забастовках и отстаивание своих прав за рубежом – это обычное дело. В России власти этому явно препятствуют", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина средних лет сфотографировал плакаты Владимира Тельпука с критикой Путина, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "относительно" согласен с пикетчиком. "Какая точно статья говорит о праве людей на митинги и пикеты, я не помню, но знаю, что она есть", - сказал он.

Пожилая женщина, проходя мимо Галины Тихенко, вступила в диалог с пикетчицей. Узнав, что активистка выступает против Путина и поддерживает оппозиционера Алексея Навального, женщина плюнула в ее сторону.

Прохожая представилась пенсионеркой. "Какая еще Конституция! Забыли, как голодали? Зажрались, вот и маются ерундой", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Перестрелять вас надо", - заявила вслух другая пенсионерка, прочитав плакаты Владимира Тельпука с критикой Путина. Комментировать свою позицию корреспонденту "Кавказского узла" она отказалась. 

Примечание:

"Пикетчица в Волгограде призвала власти повысить уровень жизни людей", "Пятигорские активисты осудили гомофобию лидера "Яблока" в Кабардино-Балкарии", "Казак разорвал плакат в защиту геев Чечни на пикете в Волгограде".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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