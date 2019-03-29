Власти Грузии отреагировали на публикацию интимного видео с депутатом

29 марта 2019, 16:58

Власти заинтересованы в том, чтобы виновные в тяжких преступлениях, подобных распространению кадров личной жизни депутата парламента Грузии Екатерины Беселии, наказывались по всей строгости закона, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Задержанный за распространение видео подросток сказал, что сделал это ради популярности своего аккаунта в соцсетях, сообщил адвокат подозреваемого.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 марта в Грузии был задержан подросток, заподозренный в распространении кадров личной жизни депутата парламента Грузии Екатерины Беселии. Это уже вторая публикация компрометирующего ее видео. После первого случая были задержаны 18 человек, часть из них арестовали. При этом Беселия раскритиковала полицию за то, что не найден заказчик распространения компрометирующих видео.

Видео интимного содержания, касающееся жизни депутата парламента Екатерины Беселии, появилось в сети после того, как она открыто выступила против списка кандидатов в судьи Верховного суда и ушла с поста председателя юридического комитета парламента. 22 февраля, протестуя против отказа парламентариев поддержать законопроект о пятилетнем моратории на бессрочное назначение судей, Беселия объявила о выходе из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение".

Распространение видео личной жизни - это преступление, которое нельзя оправдать заявил сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, комментируя появление очередного компромата на Беселию. "Мы заинтересованы в том, чтобы любой человек, который будет идентифицирован на любом этапе совершения преступления подобного типа, был наказан по всей строгости закона", - процитировал Бахтадзе "Sputnik Грузия".

Он отметил, что расследовать киберпреступления очень сложно. "Мы все понимаем, что в этом направлении необходимы дополнительные ресурсы, дополнительная инфраструктура, так как киберпреступление – преступление сложного типа. Борьба с ним сложна", - привело слова премьера издание.

Адвокат задержанного подростка Леван Давитая заявил, что его подзащитный подтвердил факт распространения видео, но отрицает желание получить какую-то выгоду. Задержанный пояснил, что постоянно загружал на Youtube видео определенной тематики для того, чтобы собрать лайки и сделать свой канал рейтинговым, так было и в данном случае, сказал адвокат в эфире "Рустави 2".

Давитая утверждает, что его подзащитный получил скандальное видео от того же отправителя, что и другие обвиняемые по делу.