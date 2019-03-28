Дом по улице Рахинская, 77. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

28 марта 2019, 11:24

Выселение жильцов самостроя в Волгограде приостановлено

Власти Волгограда договорились со службой судебных приставов о приостановке назначенного на сегодня выселения людей из самостроя. Жильцы приступили к разработке проекта перепланировки, чтобы устранить строительные ошибки, сообщили в администрации.

Как писал "Кавказский узел", девять семей, проживающие в доме по улице Рахинской, 77 в Волгограде, получили требования приставов о выселении и сносе дома. Власти пообещали пойти на мировую только при условии устранения всех нарушений, допущенных при строительстве дома, однако собственники дома заявили, что не в силах выполнить требование районной администрации. В службе судебных приставов сообщили, что выселение жильцов запланировано на середину дня 28 марта. Адвокат жильцов отметил, что апелляция одного из собственников должна приостановить выселение.

После встречи сотрудников администрации Дзержинского района с жильцами, которая состоялась 25 марта, было решено отсрочить исполнение решения суда об их выселении и демонтаже строения. Чиновники также заявили, что направят приставам письмо с просьбой приостановить исполнительные действия до рассмотрения судом частной жалобы жильцов.

Администрация Дзержинского района Волгограда 27 марта направила в районный отдел судебных приставов письмо с просьбой отсрочить решение о выселении жильцов дома по улице Рахинской, 77 и о его сносе. Договоренность со службой судебных приставов достигнута, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Волгограда.

"Основным, не устраненным пока нарушением, на которое обращали внимание экспертиза и суд, остается расположение санузлов в квартирах второго этажа над комнатами квартир первого этажа, что нарушает требования СанПиН, - сообщил представитель пресс-службы. - В ходе консультаций с властями собственники помещений приступили к разработке проектной документации по перепланировке помещений в доме. В случае устранения выявленных нарушений у суда появится основание отменить предыдущее решение о сносе. Районные власти продолжают консультировать инициативную группу жителей дома на улице Рахинской, 77 по вопросу разработки проекта".

Жительница дома Анна Попова сообщила, что пристав-исполнитель не расклеила на дверях дома требования о выселении. "Вчера (27 марта) утром пристав звонила и сказала, что расклеит новые требования о выселении вечером. Вечером юрист администрации сказал, что есть информация, что судебные приставы прислушаются к нашему обращению за подписью главы Дзержинского района, новые требования о выселении не были расклеены", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте УФССП по Волгоградской области сегодня к 11.20 мск нет информации относительно отсрочки решения о выселении жильцов. 

Примечание:

"Бывшие жильцы разрушенного дома в Волгограде потребовали наказать газовиков", "Депутаты в Волгограде узаконили самострой в Советском районе", "Дольщики в Волгограде провели пикеты против банкротства застройщика".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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