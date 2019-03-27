Власти отложили выселение жильцов из самостроя в Волгограде

27 марта 2019, 07:21

На встрече сотрудников администрации Дзержинского района Волгограда с жильцами дома 77 по улице Рахинской решено отсрочить исполнение решения суда об их выселении и сносе дома. Администрация района направит письмо судебным приставам с просьбой приостановить исполнительные действия до рассмотрения судом частной жалобы жильцов, сообщили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", девять семей, которые проживают в доме по улице Рахинской, 77 в Волгограде, получили требования приставов о выселении и сносе дома. Власти обещали пойти на мировую только при устранении всех нарушений, допущенных при строительстве дома. Собственники дома заявили, что не в силах выполнить требование администрации. Выселение жителей было назначено на 26 марта.

Администрация Дзержинского района в 2017 году обратилась в суд с требованием к жильцам дома по улице Рахинской, 77 выселиться, а само здание снести за их же счет. 13 сентября 2017 года Дзержинский районный суд Волгограда отказал администрации в иске, однако областной суд 11 января 2018 года поддержал требование районной администрации.

Сотрудники администрации Дзержинского района Волгограда 25 и 26 марта встретились с жильцами дома, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Анна Попова, которая также живет в этом доме. На встречах было решено отсрочить исполнение решения суда до рассмотрения частной жалобы жильцов.

Она пояснила, что 14 марта двое жителей дома подали частную жалобу в судебную коллегию по гражданским делам Волгоградского областного суда на определение Дзержинского районного суда от 27 февраля. Жильцы указали, что суд не рассмотрел по существу их заявление об отсрочке исполнения решения суда.

"Досрочный, то есть до принятия решения примирительной комиссией администрации Волгограда, снос жилого помещения, являющегося для нас единственным жилым помещением, будет нарушением наших конституционных прав на жилище, - говорится в жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). - … Суд не дал правовой оценки факту обращения в примирительную комиссию администрации Волгограда и осуществления с нашей стороны действий по устранению выявленных судебной экспертизой нарушений. Суд не проверил объем устраненных нарушений, а также не дал этому правовую оценку".

"Администрация приостановила исполнительные действия в связи с тем, что подана частная жалоба. Представитель администрации сказала, что перепланировки в нашем доме возможны, и нам нужно заняться проектом перепланировок, обратиться в проектное бюро. До рассмотрения частной жалобы мы должны уже что-то подготовить. У нас была дружелюбная беседа, скорее на положительных эмоциях, чем на отрицательных или нейтральных. Вчера у нас от переживаний слегла 86-летняя бабушка, сам факт ее выселения был бы сомнительным", - рассказала жительница дома.

Администрация дала жильцам возможность обжаловать определение суда об отказе в предоставлении отсрочки исполнения судебного решения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Куницкий, который представляет интересы жильцов.

"Пока юридические действия находятся в стадии оформления, глава администрации Дзержинского района дал понять, что он не против отложения исполнительных действий до рассмотрения судом частной жалобы на определение районного суда об отказе в отсрочке. До 29 марта другим лицам, участвующим в деле, необходимо представить свои возражения либо согласие с жалобой. Из совещания в районной администрации стало понятно, что администрация района и городская администрация не будут препятствовать тому, что люди, попавшие в такую ситуацию, будут добиваться предоставления отсрочки", - сообщил адвокат.

"Сейчас нам необходимо представить дополнительные документы по поводу намерения привести жилой дом в соответствие со всеми строительными и санитарными нормами. Предварительно мы встречались с архитектором Дзержинского района, исследовался сам факт возможности перепланировок, которые исключат нарушения. Архитектор района сказала, что не видит препятствий и нерешаемых проблем. Стало понятно, что устранение реально. Речь идет о строительных и санитарных нормах. Глава администрации района заверил жильцов, что подготовит заявление об отложении исполнительных действий и направит в службу судебных приставов. Мы со своей стороны тоже должны сделать ряд юридических документов, чтобы наши намерения подтверждались. Нами уже избрана проектная организация, получено предварительное согласие, я готовлю письмо на выполнение работ", - рассказал Куницкий.

"Администрация направит письмо судебным приставам с просьбой приостановить исполнительные действия в части демонтажа до тех пор, пока суд не рассмотрит частную жалобу", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы мэрии Волгограда.