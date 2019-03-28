Защита рассказала об отказах расследовать жалобы врача Амаханова на пытки

28 марта 2019, 07:13

Адвокаты краснодарского врача Чингиза Амаханова, который обвиняется в организации заказного убийства, подали новую жалобу в Следственный комитет на пытки, поскольку по прежним заявлениям следствие отказалось возбуждать уголовное дело. Процесс против Амаханова близится к завершению, однако доказательства в подтверждение его невиновности отклоняются судом, рассказали защитники. Состояние здоровья подсудимого вызывает опасения, заявила его супруга.

Как информировал "Кавказский узел", врач-терапевт Чингиз Амаханов был задержан 9 сентября 2014 года по подозрению в организации заказного убийства. После задержания он подвергся пыткам, заявили родственники Амаханова. Суд по делу Амаханова в Краснодарском краевом суде начался в марте 2016 года, но после смерти судьи процесс начался заново. Одновременно представители Амаханова подали жалобу на следователя, отказавшегося возбуждать дело пытках. Но суд встал на сторону следователя. Сам Амаханов судом был оставлен под стражей.

В своих показаниях Амаханов сообщал, что силовики в течение 11 часов пытали его электротоком, душили, используя противогаз, вынуждая его признаться в организации заказного убийства. В течение еще двух суток он был лишен воды, пищи и сна. При этом судмедэксперты зафиксировали наличие телесных повреждений у Амаханова.

Адвокат рассказал о давлении на свидетеля по делу против Амаханова

Краснодарский краевой суд продолжает рассмотрение уголовного дела о заказном убийстве краснодарского предпринимателя Павла Ларина, застреленного 22 октября 2013 года. Одним из троих подсудимых по делу проходит Чингиз Амаханов. 27 марта в суде должны были начаться прения сторон по делу. Но в связи с неявкой подсудимой Девлетовой, защита которой сообщила о ее срочной госпитализации, заседание отложено до 1 апреля, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавшая на процессе.

Сообщение о том, что рассмотрение уголовного дела в отношении Амаханова в суде близится к завершению, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 11 марта. "Судебное разбирательство близится к завершению. Мы очень хотим справедливого и самое главное - честного разбирательства, по букве закона", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Изначально основной версией обвинения было заказное убийство Ларина из-за конкуренции с фирмой Девлетовой, но позже обвинение посчитало, что убийство было инициативой Амаханова, рассказал адвокат врача Сергей Патынко.

По его словам, обвинение строится на первичных показаниях Амаханова, которые были даны в явке с повинной, написанной, как утверждает защитник, без адвоката.

По версии следствия, в 2013 году жительница Краснодара Октябрина Девлетова решила наказать своего бывшего компаньона Павла Ларина, который вышел из ее бизнеса и организовал свой, тем самым создав ей прямую конкуренцию, и попросила своего знакомого Чингиза Амаханова за вознаграждение в 1 миллион рублей организовать его избиение. Вместо этого, как установили следователи, Амаханов решил организовать убийство бизнесмена и привлек для его совершения третьего обвиняемого, который в октябре 2013 года, предположительно, из пистолета с глушителем расстрелял предпринимателя, когда тот вышел из своего дома и сел в автомобиль. В декабре 2016 года во время судебного процесса по делу гособвинитель в своем ходатайстве заявил об отказе от обвинений в отношении Девлетовой, поскольку доказательств ее вины не было представлено, а само обвинение строилось только на показаниях других подсудимых.

"Амаханов вообще не знал Ларина. [Из версии обвинения] получается, что Амаханов изобрел новый вид преступления: он сначала убивает Ларина, а потом ищет тех людей, кому интересно это убийство", - рассказал адвокат.

По его словам, третий подсудимый по делу не скрывает и в суде, как и на предварительном следствии, утверждает, что случайно убил Ларина, желая его припугнуть выстрелами из пистолета после того, как бизнесмен отказался с ним говорить. "Одна из пуль ударилась в стойку кресла и рикошетом попала в легкое. Это он увидел и просто ушел. Если бы это было заказное убийство, он бы его добил", - считает Патынко.

Обвинение считает, что пистолет Макарова с глушителем Амаханову привез знакомый из Чечни, который действительно приезжал к врачу по другим делам. Также следствие обнаружило в телефоне Амаханова фотографию такого пистолета и сочло это доказательством его причастности к убийству. Однако защита утверждает, что на фотографии муляж, а пистолета Макарова с глушителем не существует, что, по словам Патынко, по запросу адвокатов подтвердил ижевский завод.

Показания третьего подсудимого, что он стрелял из своего пистолета Макарова без глушителя, который носил с собой, игнорируется судом, заявил адвокат. «[Третий подсудимый] рассказал на суде, что салютовал из этого пистолета на празднике 9 Мая, там кто-то лезгинку танцевал, а он выстрелил вверх... Это зафиксировано на видео. Для того чтобы не оценивать, суд просто отказывает... в приобщении видео", - сообщил Патынко.

Поскольку видео подтверждает невиновность Амаханова, защита просит суд рассмотреть ходатайство о приобщении этого доказательства. "Суд не желает в этом разбираться", - считает адвокат.

По его словам, два свидетеля, которые находились в непосредственной близости с местом убийства, через год изменили свои показания, в судебном процессе был допрошен только один. Сергей Патынко рассказал, что нашел второго свидетеля, который сообщил ему, что подвергся давлению.

В процессе по убийству предпринимателя Ларина принимаются только доказательства стороны обвинения, считает второй адвокат Амаханова Михаил Родионов. "Игнорируют права адвокатов собирать и представлять суду доказательства непричастности подзащитного [к преступлению]", - сказал "Кавказскому узлу" Родионов.

Следствие отказалось возбуждать дело о пытках

26 марта этого года Сергей Патынко в очередной раз подал заявление о пытках на личном приеме у руководителя краевого управления СКР Вадима Бугаенко. По словам Патынко, 26 января защита получила очередной отказной материал по предыдущему заявлению о пытках.

"Есть все для возбуждения уголовного дела [о пытках]... Объяснений Амаханова в деле нет... Отказали в возбуждении уголовного дела, очередная жалоба, очередной отказ", - сказал он.

По словам Патынко, по требованию защиты из материалов проверки были исключены показания адвоката по назначению. Патынко считает, что адвокат был не вправе выступать свидетелем. Он отметил, что на действия этого защитника подана жалоба в Адвокатскую палату Краснодарского края. Согласно ответу за подписью вице-президента этой палаты (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в отношении адвоката по назначению возбуждено дисциплинарное производство, которое будет рассмотрено квалификационной комиссией.

Патынко рассказал, что в ходе предыдущих проверок не были исследованы ни одно из трех доказательств пыток: заключение судмедэкспертизы, которая проводилась в течение суток после задержания, акт телесного осмотра при поступлении в изолятор временного содержания и заключение врача-травматолога из больницы, куда Амаханов был доставлен из ИВС.

Адвокат Родионов отметил, что следствию не выгодно признавать пытки. «Если они их признают, как минимум 10 человек должны быть уволены... Нахождение почти 5 лет в тюрьме - это тяжкие последствия. О том, что пытки были, говорят на протяжении почти 5 лет, все об этом кричат и есть прямые доказательства», - сказал Родионов.

Комментариями следствия относительно рассмотрения жалоб о пытках "Кавказский узел" пока не располагает. Сообщений об этом на сайте следственного управления СКР по краю по данным на 07.00 мск 28 марта не было.

Жена Чингиза Анастасия Амаханова рассказала, что ее супруг жалуется на ухудшение состояния здоровья, но медицинскую помощь ему не оказывают. «Полгода назад у него было обострение [заболевания желудочно-кишечного тракта], вызывали несколько раз ему скорую в судебное заседание. Он мне неоднократно говорил, что требует госпитализации», - сообщила Амаханова корреспонденту «Кавказского узла», отметив, что три месяца у ее мужа постоянно высокая температура.

По ее словам, у мужа сдают нервы, так как он видит, что доводы защиты игнорируются в суде. «Я все это время удивлялась, как он это все стойко переносит. Оказалось, что все это время он надеялся на закон, на справедливый суд. Когда человек уверен в своей невиновности, он уверен, что все для него закончится положительно", - отметила она.

По ее словам, четырехлетняя дочь Амаханова родилась, когда он был в заключении, но женщина приводила ее на судебные процессы, чтобы Чингиз смог увидеть ребенка. "У нас 4 года дочери, родилась она без отца... Я хочу, чтобы она понимала, что у нее отец есть... Мне очень обидно, почему мой ребенок должен расти без отца. Я надеюсь, что его выпустят, потому что знаю, что он не виноват", - заключила Амаханова.