Солдатский демарш поднял вопрос о дисциплине в армянской армии

26 марта 2019, 13:59

Причиной беспорядков в воинской части в Армении стал перевод одного из солдат в другое подразделение, заявил источник "Кавказского узла". Матери военных заявили, что их сыновья довольны новым местом службы в Нагорном Карабахе. Правозащитники отметили, что ранее из части не поступало никаких жалоб.

Как писал "Кавказский узел", родственники военнослужащих-срочников 24 марта провели акцию протеста перед зданием правительства в связи с решением министерства обороны Армении наказать участников беспорядков в воинской части в Мегри переводом в Нагорный Карабах.

По словам матерей, виновником инцидента был один из офицеров, из-за действий которого солдаты хотели покинуть часть, однако их уговорили вернуться. "В тот же день в полночь солдат построили. Из них выбрали 20 человек, разорвали их военную форму, отобрали телефоны и отправили на автобусе в военную полицию Капана, а оттуда часть из них – в Степанакерт", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать одного из солдат, которая приняла участие в акции протеста.

Беспорядки 17 марта в воинской части в Мегри произошли из-за решения командира о переводе одного из солдат, пользующихся авторитетом у военнослужащих, в другое подразделение из-за нарушения дисциплины, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" осведомленный источник в армии на условиях анонимности.

По словам источника, солдат вместе с другими его сослуживцами в знак протеста организовал "массовую самоволку". "Солдаты вернулись в полк лишь с условием, что никого никуда не переведут", - рассказал источник.

По его словам, часть солдат воинской части имели привилегированные условия, им были отведены отдельные комнаты, они не подчинялась общим уставным правилам: не выходили на построение, на завтрак, одевались в отличную от всех одежду.

Сыновья попросили не жаловаться на перевод в Нагорный Карабах, заявили матери солдат-срочников



Свое недовольство переводом сына в другую часть, высказала мать одного из участников инцидента в Мегри. По ее словам, ее сын отслужил год и три месяца в этой части. "Меня недавно оперировали. Когда я узнала, что сына повезли в Карабах, поехала к нему. Мы доехали за 10 часов, вместо обычных 4-5, потому что через каждые 5-10 минут езды мне становилось плохо", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина на условиях анонимности.

По ее словам, 25 марта она поговорила по телефону с сыном, который попросил "нигде не жаловаться на решение о его переводе, поскольку у него все хорошо". "Моему сыну не стоило покидать полк. Если бы нас сразу оповестили о случившемся, мы бы не стали поднимать такой шум. Наоборот, сами бы попросили прощения за проступок наших детей. Наше возмущение связано именно с этим", - пояснила она.

Она также отметила, что о проблемах между офицерами и солдатами в воинской части Мегри узнала уже после беспорядков 17 марта.

В Мегри военную форму разорвали именно у ее сына, заявила корреспонденту "Кавказского узла" Наира Арутюнян - мать Владимира Титизяна, которого перераспределили в Нагорный Карабах. Она также подчеркнула, что "ни у нее, ни у сына нет никаких претензий". "Его арестовали на семь дней, он сидел в Степанакерте, в военной полиции. Сейчас мой сын в Мартакерте служит, никаких проблем у него нет. А на счет формы... Не должен был офицер так поступать, но раз разорвал - не беда, новую купим", - заявила Арутюнян, добавив, что ночью 25 марта виделась с сыном.

По словам женщины, форму сына разорвали потому, что она не соответствовала одежде солдата-срочника. "В армии нет такого большого размера одежды, поэтому нам приходится покупать форму на рынке", - пояснила она.

По словам женщины, из военной полиции Капана, куда доставили солдат по распоряжению командира полка, 12 человек перевезли в Нагорный Карабах. В отношении семи солдат возбуждено уголовное дело, пояснила она. "В Минобороны нам сказали, что в качестве наказания солдат переводят в Нагорный Карабах. Мой муж 13 лет работал в Нагорном Карабахе. Это - райское место. Как можно Карабах называть местом наказания?" - заявила Наира Арутюнян, подчеркнув, что на новом месте ее сын "несет достойную уважения службу".

Ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что инцидент в Мегри произошел из-за нарушения устава службы со стороны солдат. В связи с инцидентом командованием воинской части проведено служебное расследование, по результатам которого было принято решение наказать как рядовых солдат, так и офицеров, несколько офицеров уже сняты с должностей, подчеркнул он.

Психолог воинской части усомнилась в вине офицеров



Офицеры воинской части в Мегри имеют академическое образование, и не стоит сомневаться в их компетентности, заявила корреспонденту "Кавказского узла" бывший психолог воинской части, вышедшая в отставку Ануш Гулян.

"Солдаты должны понимать, что армия – не детский сад, чтобы офицеры выполняли их капризы, кто где хочет служить, во что одеваться и что есть. Все в армии должны быть равны, никто не должен иметь какие-то особенные условия, все солдаты должны подчиняться вышестоящим офицерам", - пояснила Гулян, добавив, что уверена, что офицеры не были виновны в сложившейся ситуации.

По словам Гулян, какие-то мелкие инциденты и раньше были, но ни разу они не выливались в массовый бунт или конфликт. Виновные должны быть строго наказаны, чтобы подобный инцидент не повторился и в других местах, уверена Ануш Гулян.

Она также выразила возмущение тем, что "в Нагорный Карабах солдат отправили в качестве наказания". "Служить в Нагорном Карабахе – не наказание, а честь", - заявила она.

Военнослужащие не жаловались на условия в части

Воинская часть, где произошел конфликт между солдатами и офицерами, считалась "спокойным местом", жалоб от военнослужащих ранее не поступало, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" представители правозащитных организаций.

Однако подобный инцидент означает, что процесс в воинской части был длительным, заявил руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. Он также призвал Минобороны пояснить, где находились на момент инцидента командир полка и ответственный за работу с личным составом.

Для разрешения проблемы правозащитник считает недопустимым перераспределение солдат по другим воинским частям, особенно, по его мнению, неприемлемо высказывание "отправить солдат в Нагорный Карабах в наказание". "Это безответственное заявление, которое сделал представитель Минобороны. Если форма солдата не соответствует норме, недопустимо показательно наказывать его и разрывать эту форму. Существуют разные более эффективные меры наказания, согласно уставу, именно они должны быть законно применены", - отметил правозащитник.

Он также пояснил, что доступа у Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи в воинские части нет, поэтому они ограничиваются мониторингом призыва и смертельными случаями. Однако офис никогда не получал жалобы из воинской части в Мегри, эта воинская часть всегда считалась "спокойным местом", подчеркнул правозащитник.

Эксперт отдела прав человека общественной организации "Диалог мира" Мане Григорян также отметила, что из воинской части Мегри никогда не поступали жалобы. Однако, по ее словам, начиная с 1994 года, в полку произошли восемь инцидентов со смертельным исходом.

О том, что четыре месяца назад она побывала в воинской части Мегри и не заметила никаких серьезных проблем в отношениях офицеров с солдатами или же между солдатами, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель ОО "Зинвор" (Солдат) Маргарита Хачатрян.

По ее мнению, ответственность за произошедшее несут как солдаты, так и офицеры. "Солдаты покинули полк через КПП, и ответственность за это несут не только они, но и дежурный офицер. Офицеры также должны ответить за то, что разорвали форму солдат", - отметила она.

Хачатрян также выразила возмущение в связи с тем, что служба в Нагорном Карабахе была обозначена как наказание. "Мои племянники сейчас в армии, и я рада, что они служат именно в Нагорном Карабахе. Просто Мегри – это граница с Ираном, а Нагорный Карабах – с Азербайджаном, из-за этого родители этих солдат беспокоятся", - посчитала Хачатрян.

Стороны заявили о перемирии после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, сообщается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако договоренность о прекращении огня не остановила противостояния сторон, обстрелы на линии соприкосновения войск фиксируются ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

Бывшие военнослужащие назвали честью службу в Нагорном Карабахе

Прошедшие воинскую службу в Нагорном Карабахе жители Армении выразили недоумение тем, что ее можно посчитать наказанием.

"Служить в Карабахе для меня было честью, и мне очень жаль, что в нашей стране есть люди, которые назовут службу в Нагорном Карабахе наказанием", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" прошедший воинскую службу Гегам Оганян.

По его словам, в Нагорном Карабахе он служил "в уставной воинской части, где был порядок".

По словам жителя Армении Альберта Тадевосяна, его служба в армии, которую он прошел в 2012-2014 годах в Нагорном Карабахе, "была спокойной".

По словам Алексана Маргарова, который также служил в Нагорном Карабахе, "некоторые могут считать службу там наказанием из-за сложностей на границе", однако это не так. "Могу вас заверить, те, кто изначально так думает, в процессе службы меняют свое мнение, и для них охранять границу становится честью, а не наказанием", - заявил он.

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