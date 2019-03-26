26 марта 2019, 00:36

Житель Дагестана оштрафован за символику террористов в соцсети

Житель Сулейман-Стальского района привлечен к административной ответственности за публикацию символики террористической организации, сообщила прокуратура 25 марта.

По данным ведомства, житель района разместил на своей странице в социальной сети символику запрещенной в России международной террористической организации. В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.3 КоАП России (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций), сообщила прокуратура Дагестана.

"Сулейман-Стальским районным судом нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа", - говорится в сообщении, опубликованном 25 марта на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 20.3 КоАП России предусматривает наказание в виде штрафа до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф может составить до четырех тысяч рублей, для юридических лиц - до 50 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что житель Новолакского района Дагестана разместил в социальной сети запрещенные музыкальные композиции, суд решил оштрафовать его, сообщила прокуратура 19 марта.

Примечание:

"Житель Дагестана обвинен в оправдании терроризма из-за видеоролика в соцсети", "Пять жителей Дагестана задержаны по делу об экстремизме", "Прокуратура выявила доступ к экстремистским материалам в дагестанском интернате".

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