25 марта 2019, 15:09

Выборы в парламент Южной Осетии назначены на 9 июня

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сегодня объявил дату выборов в законодательный орган республики.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Южной Осетии были запланированы на лето 2019 года.

Парламент Южной Осетии состоит из одной палаты, в которую входят 34 депутата. Депутатов выбирают по многомандатно-территориальной избирательной системе на пять лет.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, которым назначил выборы в парламент нового созыва на 9 июня 2019 года, сообщила пресс-служба главы республики.

"Указ вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте президента.

Указ Бибилова, датированный 25 марта, опубликован на сайте президента Южной Осетии сегодня.

Примечание:

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