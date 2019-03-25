Выборы в парламент Южной Осетии назначены на 9 июня

Два года колонии-поселения запросило обвинение для бывшего первого заместителя начальника ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрия Молокова, обвиняемого в сокрытии покушения на убийство осужденного в тюремной больнице. По делу вместе с Молоковым проходят трое бывших сотрудников Межобластной туберкулезной больницы №19. Для Владимира Колундаева и Руслана Габреляна прокурор запросил полтора года и год соответственно, а для Руслана Алиева - полтора года условно. Защита попросила о прекращении дела.