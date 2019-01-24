Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане

24 января 2019, 17:47

Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,2 в Ботлихском районе Дагестана.

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в 11.44 мск на глубине 10 километров.

Его эпицентр располагался в точке с координатами 42.83 градуса северной широты и 46.32 градуса восточной долготы, сообщил сегодня на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", данная географическая точка находится в Ботлихском районе Дагестана. Ближайший к ней населенный пункт, село Гагатли, расположено в четырех километрах к юго-западу.

На сайте управления МЧС по Дагестану по состоянию на 17:47 мс к 24 января нет информации об этом сейсмособытии и его последствиях.

"Кавказский узел" неоднократно писал в январе о сейсмической активности в Дагестане. Так, 17-19 января на территории республики были зафиксированы четыре землетрясения, а 20 января - еще три.