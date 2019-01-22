Активисты призвали прокурора расследовать фиктивное трудоустройство ингушей на госпредприятия

22 января 2019, 20:28

Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко пообещал членам Ингушского комитета национального единства взять под личный контроль расследование дела о фиктивном трудоустройстве жителей республики в ГУПы, рассказал активист Барах Чемурзиев после встречи.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября - начале ноября 2018 года жители Ингушетии массово обнаружили, что числятся на работе в государственных унитарных предприятиях (ГУПах), хотя в реальности никогда там не трудились. Они связали это с желанием чиновников улучшить статистику по безработице. Ситуация не имеет отношения к коррупционным схемам, прокомментировал ситуацию 6 ноября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. 28 ноября следствие рапортовало о возбуждении семи уголовных дел о фиктивном трудоустройстве на госпредприятия.

Активисты Ингушского комитета национального единства Ахмед Погоров и Барах Чемурзиев встретились сегодня с прокурором Ингушетии Андреем Васильченко.

"Мы провели сегодня заранее запланированную встречу с прокурором республики Андреем Васильченко. Озвучили ряд вопросов по коррупции и высказали недоумение по поводу того, что прокуратура недостаточно активно занимается расследованием коррупционных дел", - сообщил Барах Чемурзиев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, прокурор обещал взять под свой контроль наиболее резонансные дела, в частности дело о фиктивном трудоустройстве жителей республики в ГУПах.

"Возникают вопросы с расселением аварийных домов: руководство Ингушетии отчиталось президенту о том, что они расселены три года назад, а люди до сих пор живут в развалюхах, а деньги все уже освоены. Много вопросов по регулярным банкротствам ГУПов, которые происходят в республике с завидным постоянством - деньги расхищаются, а потом подают на банкротство", - сказал Чемурзиев.

Андрей Васильченко отметил, что работники прокуратуры охотно примут помощь активистов при расследовании дел, связанных с коррупционными схемами. В ближайшее время члены Ингушского комитета национального единства намерены встретиться с руководителями других силовых структур - ингушского Управления ФСБ, Следственного управления СКР по республике и МВД Ингушетии.

На сайте прокуратуры Ингушетии по состоянию на 20.05 мск нет информации о встрече Васильченко с активистами. Вместе с тем ведомство опубликовало итоги проверки госзакупок в 2018 году: по информации прокуратуры, при закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в 2018 году выявлено 612 нарушений законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечены 78 чиновников, к административной - 149 человек, еще 119 должностных лиц получили предостережения, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Как писал "Кавказский узел", активисты задавали чиновникам вопросы о расходовании бюджетных средств и о фиктивном трудоустройстве в ГУПах на публичных слушаниях по проекту бюджета Ингушетии в ноябре 2018 года. Чиновники не смогли ответить на неудобные вопросы, а многие предпочли покинуть мероприятие, сообщили "Кавказскому узлу" оппозиционеры.