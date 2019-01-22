Волгоградцы заявили об отсутствии результатов борьбы с гололедом

22 января 2019, 21:01

К очистке волгоградских улиц от льда присоединилась муниципальная спецтехника, однако поскользнувшиеся горожане продолжают массово обращаться в больницы с травмами. В городе по-прежнему скользко, пожаловались жители Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 11 на 12 января в Волгограде прошел ледяной дождь, после чего на тротуарах и проезжей части дорог образовалась гололедица. Жители Волгограда пожаловались на бездействие коммунальщиков. В мэрии заявили, что работа ведется, но после потепления 21 января ситуация повторилась. В мэрии открыли специальную горячую линию для жалоб на гололед.

На помощь коммунальщикам вышла муниципальная спецтехника

Образовавшуюся на внутриквартальных дорогах наледь сотрудникам управляющих компаний помогает убирать спецтехника муниципальных дорожных предприятий - комбинированные дорожные машины, тракторы со щетками и самосвалы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии Волгограда. "В ряде дворов наличие на проездах многослойной ледяной корки вызвано объективными проблемами, связанными с переменчивой погодой. Из-за резких перепадов температур противогололедная обработка, проводимая дворниками в первые часы после выпадения осадков, не дала должных результатов, поскольку образующаяся на поверхности вода смывает реагенты с поверхности. В результате многократной обработки образуются торосы, справиться с которыми вручную или средствами малой механизации сложно, поэтому на помощь управляющим организациям выделена муниципальная спецтехника", - пояснили в администрации города.

Помощь коммунальщикам будет оказываться и дальше, отметили в пресс-службе. "Специалисты муниципальных предприятий уже взяли в работу 100 адресов, мероприятия будут проводиться ежедневно. Коммунальные и дорожные службы просят волгоградцев не бросать припаркованные автомобили у обочин тротуаров, чтобы спецтехника имела возможность обработать проезжую часть по всей ширине", - добавили в мэрии.

Специалисты жилищной инспекции администрации Волгограда и сотрудники административно-технических отделов районных коммунальных служб ежедневно следят за качеством зимней уборки дворовых территорий, заверили в мэрии. Сославшись на данные управляющих компаний, в городской администрации сообщили, что ежедневно две тысячи дворников сбивают в Волгограде лед и посыпают пешеходные дорожки песчано-соляной смесью.

"Постоянный мониторинг позволяет выявить факты полного бездействия УК или ТСЖ в части уборки придомовых территорий. В адрес таких управляющих компаний направляются уведомления с требованиями устранить недостатки в короткие сроки. Если к моменту повторной проверки состояние двора останется без изменений, управляющая компания будет оштрафована. При этом предписание привести двор в порядок остается в силе", - отметили в пресс-службе.

Волгоградцы массово обращаются в травмпункты с переломами

Спецтехника чистила сегодня тротуар у Центрального рынка и на аллее Героев, но, в то же время на одной из центральных улиц города, Советской, был толстый слой льда, в том числе по дороге в травмпункт поликлиники №3, передает корреспондент "Кавказского узла".

"С утра и до обеда было очень много людей, которые поскользнулись на льду", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" посетительница травмпункта, пенсионерка Антонина Ивановна. В еще четырех травмпунктах корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что обращений после травм на льду много, но точного числа обратившихся не назвали. С тех пор, как начался гололед, ежедневно обращаются около 40 человек, сообщили в травмпункте 30-й поликлиники. "Падают на горках, большинство обращается с переломами", - отметили в поликлинике корреспонденту "Кавказского узла".

По словам местной жительницы Ирины Шестаковой, работающая с ней женщина сломала ногу еще до повсеместного гололеда. "Это было до Нового года. Она умудрилась поскользнуться на площади Ленина. У нее разрыв связки, она ходила на костылях", - рассказала волгоградка.

Жительница Центрального района Анастасия Кузьмина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что поскользнулась 1 января на льду в районе 7-й Гвардейской. "Была неровная дорога, покрытая льдом. Я упала, было растяжение связок. Несколько дней была почти обездвижена, сейчас уже лучше. Травмпункт был полностью забит людьми, в основном были переломы или растяжения", - сообщила она.

21 января скончался в реанимации известный в городе врач-хирург Андрей Реуцкий, поскользнувшийся и ударившийся головой об лед у торгового центра 13 января, сообщил сегодня "Волгоград онлайн".

В городе по-прежнему скользко, пожаловались волгоградцы

После обеда 21 января в Волгограде выпал снег, и ситуация с гололедом стала несколько менее острой, но передвигаться по городу все еще сложно, рассказали местные жители корреспонденту "Кавказского узла".

"Во дворе дома №14 на улице Ткачева пешеходные дорожки покрыты льдом. Только выпавший снег слегка облегчил ситуацию. У арки ледяные колдобины, люди там постоянно падают. Ходить очень трудно", - рассказала жительница Центрального района Волгограда Ольга Сорокина.

Коммунальщики разных районов работают по-разному, отметил житель Бакинской улицы Роман Зайцев. "И вчера, и сегодня здесь кошмар. Во дворах вообще ужасно, на тротуарах на улице присыпали песком - но все тает, и опять образуется лед. Я периодически бываю в микрорайоне «Родниковая долина», там управляющая компания хорошо чистит тротуары. Чистят сразу, как выпадает снег. Ничто не намерзает, там сейчас сухой асфальт везде. Это хороший пример того, как в нашем же городе можно справиться с гололедом. Если все делать по-человечески, то все получается", - сказал волгоградец.

Жительница Театральной улицы Надежда Гордеева сказала, что и не рассчитывает на то, что дороги в частном секторе будут очищать от льда. Выпавший снег, по ее словам, кардинально ситуацию не изменил. "Все равно очень скользко, и я из дома не выхожу. Сын рассказал, что в центре машины чистят лед, но мы живем не в центре, и у нас никто ничего не чистит", - пожаловалась она.

Ситуация фактически не изменилась, констатировала волгоградка Ирина Шестакова. "Дело в том, что коммунальщики начинают работать очень поздно. Они сыплют песок, когда люди уже пришли на работу, после девяти часов. Сегодня на Рабоче-Крестьянской была та же картина – песком не посыпано. На Ким также, люди ходят по проезжей части. Я и сама стала ходить по проезжей части. Вечером, когда возвращалась с работы, было видно, что песком посыпали, но мало, все равно скользко. Самый дикий кошмар – у входа на мост у строящейся гостиницы в Ворошиловском районе. И после моста – тоже сплошной лед. Песком только припорашивают лед. Работать начинают поздно, когда люди успевают сломать все, что можно", - сказала Ирина Шестакова.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 23 января в Волгограде будет -14 градусов, умеренные осадки. Днем 23 января ожидается -11, без осадков. Днем 24 июня прогнозируется потепление до +2 на фоне умеренных осадков, причем следующей ночью температура резко упадет до -12, а осадки не прекратятся. Днем 25 января ожидается потепление до нуля градусов, которое сменится отрицательными температурами 25 января. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.