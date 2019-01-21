Жители Волгограда пожаловались на ледовый коллапс в городе

21 января 2019, 23:23

Потепление в Волгограде вызвало вторую с начала года волну гололеда. Жители требуют наказать ответственных за это чиновников. В мэрии открыли специальную горячую линию по гололеду.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 11 на 12 января в Волгограде прошел ледяной дождь, после чего на тротуарах и проезжей части дорог образовалась гололедица. Из-за плюсовой температуры (+2 градуса. - Прим. "Кавказского узла") ледяная корка была покрыта талой водой, в утренние часы волгоградцы с трудом передвигались по улицам. Жители Волгограда пожаловались на бездействие коммунальщиков. В мэрии заявили, что заняты интенсивной обработкой улично-дорожной сети от гололедицы.

Перепад температур привел к новой наледи на дорогах. Жители Волгограда отмечают, что по улицам по-прежнему опасно передвигаться.

Днем 19 января в Волгограде было +1 градус, в ночь на 20 января – такая же температура, днем 20 января в городе похолодало до -2 градусов, а в ночь на 21 января столбики термометров упали до 6 градусов мороза, значится в информации "Дневника погоды" по Волгограде на сайте gismeteo.ru.

Житель Волгограда Андрей Смирнов приехал 20 января из Москвы и с трудом добрался до своего дома в Центральном районе. "После Москвы, где все чистят и скребут, добираться через Привокзальную площадь по мосту - просто ад. Сплошная ледяная корка, не за что уцепиться", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Смирнов.

О покрытой сплошным льдом улице Театральной Дзержинского района города сообщила пенсионерка Надежда Гордеева. Женщина отметила, что уже вторую неделю не выходит из дома. "На улице сплошной каток, сын принес мне резиновые ледоходы – специальные приспособления, которые надевают на обувь. Я попробовала их надеть и сходить в магазин, но в них очень тяжело передвигаться, больше не пойду. Буду сидеть, наверно, до весны", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Надежда Гордеева.

Фото обледенелой дороги в Ворошиловском районе Волгограда сегодня выложила на своей странице в Facebook местная жительница Ирина Шестакова, добавив надпись: "Дорога на работу. Пр. Ленина перед ДК Профсоюзов - ул. Рабоче-Крестьянская - ул. КИМ. 7.30 утра. Коммунальщики спят".

"Ирина, молодец, что фото выставила: такая картина думаю во всех районах города! Слов нет от досады", - отметила одна из прокомментировавших этот пост другая жительница Волгограда Джульетта Доронина.

Координатор "Открытой России" в Волгограде Роман Зайцев сообщил, что сегодня направил прокурору Волгоградской области жалобу с требованием провести проверку действий чиновников Волгограда и сотрудников управляющих компаний к ответственности за ситуацию в городе.

"Начиная с декабря 2018 года на большинстве улиц и дворовых территорий Волгограда и Волжского не проводится уборка снега и наледи. В результате этого большая часть территории поселений Волгоградской области стала недоступной для безопасного и комфортного передвижения жителей региона. […] Кроме того, в некоторых местах наледь стала помехой для проезда транспорта, в том числе и экстренных служб, что создало опасность для жизни неопределенного круга лиц", - говорится в жалобе Зайцева, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Заявление о бездействии чиновников мэру Волгограда Виталию Лихачеву направила сегодня и фракция КПРФ в облдуме.

"В настоящее время большое количество жалоб от жителей города, пострадавших от гололеда, поступает в адрес депутатов-коммунистов с просьбой вмешаться в решение проблемы. Ситуация, которая сложилась на тротуарах, дорогах и пешеходных дорожках города не выдерживает никакой критики. Соответствующие муниципальные службы и управляющие компании со своими обязанностями не справляются и практически бездействуют, неубранный снег и гололед остаются на улицах. За последние дни количество волгоградцев, обратившихся в травмпункты с ушибами и переломами, резко возросло", - говорится в заявлении коммунистов, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В комитете здравоохранения Волгоградской области корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что не ведут статистику обращений пострадавших от гололеда. "Статистика находится на среднем уровне", - заявил представитель облздрава.

Ранее волгоградские СМИ опубликовали информацию о возможной гибели 18 января мужчины в результате гололеда на бульваре Профсоюзов в Волжском. Однако эти сведения не подтвердились.

Проведенное сегодня вскрытие мужчины показало, что смерть наступила в результате алкогольной кардиомиопатии, сообщил руководитель следственного отдела по Волжскому СУ СКР по Волгоградской области Александр Минаев. "Ему стало плохо, он упал и умер, поцарапал себе при этом лицо о жесткий снег или лед. Умереть от удара об лед он не мог", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Минаев.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Волгограде было +2, шел умеренный дождь, а ночью, согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до отметки -10. В последующие два дня в городе осадков не ожидается, температура воздуха составит от -11 до -14 градусов, а 24 января вновь придет потепление до +2 днем. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Мэрия Волгограда открыла круглосуточную горячую линию по гололеду

В администрации Волгограда сообщили, что с 17 января в городе работает круглосуточная горячая линия по гололеду и в мэрию ежедневно поступает порядка 100 жалоб на уборку дворов от наледи.

"Большинство адресов уже находятся на контроле муниципалитета – они взяты на учет в рамках плановой деятельности профильных служб мэрии. Нарушения, указанные в 30% обращений, уже устранены, остальные заявки остаются в работе у подразделений до полного устранения нарушений", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службе мэрии.

Она также отметила, что "городские службы проводят проверки по каждому письменному обращению волгоградцев". "Так, только за минувшую неделю жилищная инспекция Волгограда провела 35 выездных проверок, по итогам которых в адрес обслуживающих организаций было выдано 23 предписания с требованием устранить наледь на дворовых территориях", - отметила чиновница.

По ее словам, также рейды по некачественной уборке придомовых территорий на основании обращений жителей проводят специалисты административно-технических отделов районных МБУ ЖКХ. "В результате обследования дворов составлено свыше 60 документов с требованием устранить выявленные нарушения по содержанию придомовых территорий. Половина из них была устранена в течение суток, еще по 31 из них управляющим компаниям придется выплатить штраф за административное правонарушение. При этом предписание привести двор в порядок остается в силе, за систематическое невыполнение требований надзорных органов управляющая компания может быть лишена права управления домом", - рассказала представитель пресс-службы.

В рамках плановых рейдов жилищная инспекция совместно с областной инспекцией государственного жилищного надзора выборочно проверили 210 придомовых территорий, на 50 из них были выявлены нарушения. По результатам осмотра инспекцией были составлены протоколы об административном правонарушении в отношении управляющих организаций, пояснили в пресс-службе мэрии.