Жители Волгограда пожаловались на бездействие коммунальщиков в гололед

12 января 2019, 23:55

В Волгограде в связи с гололедом, который образовался на большинстве второстепенных дорог и тротуаров, травмоопасно, пожаловались местные жители. В мэрии отчитались об интенсивной обработке улично-дорожной сети от гололедицы.

В ночь с 11 на 12 января в Волгограде прошел ледяной дождь, после чего на тротуарах и проезжей части дорог образовалась гололедица. Из-за плюсовой температуры (+2 градуса - прим. "Кавказского узла") ледяная корка была покрыта талой водой. В утренние часы волгоградцы с трудом передвигались по улицам.

"К восьми часам утра привезла племянницу в гимназию №1. После того, как ее высадила, не могла с места тронуться. Лед покрыт водой, сцепления не было с дорогой, хотя у меня новая зимняя резина. Хорошо мужчина помог – подтолкнул сзади машину. И это происходило у школы ни у меня одной. О какой безопасности детей можно говорить?", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" индивидуальный предприниматель Елена Сотникова.

"Падала утром два раза, пока в магазин шла, хорошо без последствий. Тротуары не чищены, песком не посыпаны. Дворники, похоже, сегодня отдыхают", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница улицы Ленина, пенсионерка Антонина Ерохина.

"В нашем дворе дворник с утра работал. Сбила лед с порожков и подъездов и песком засыпала внутридворовую дорогу. Молодец. А вот на выходе из двора, из арки, лед - буграми. Я там упала, когда шла", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница улицы Ткачева Ольга Сорокина.

"На [улице] Пархоменко, на спуске лестница вообще не обработана была ото льда. Толстый лед был и на ступенях, и на перилах. Люди на карачках спускались и поднимались по ступеням. Смешно и страшно", - сказала студентка педагогического университета Елена Бондаренко.

"Ехал утром по поселку Металлургов. Все второстепенные дороги покрыты льдом. Машину два раза заносило на тротуар, хотя ехал с черепашьей скоростью. Видел две аварии. Обе - по вине гололедицы. Сейчас под вечер из-за плюсовой температуры и рассыпанного за день песка ситуация улучшилась. Все магистральные дороги в городе с утра были безопасны. Там ночью коммунальщики успели их обработать", - рассказал водитель грузовой газели Аркадий Иванов.

В мэрии сообщили, что с 11 января на дорогах Волгограда в круглосуточном режиме работает 90 единиц специальной техники, с помощью которых от обледенения были обработаны проезжая часть и тротуары.

"За ночь на проезжую часть было нанесено полторы тысячи тонн реагентов. По обработанным реагентом участкам проезжают комбинированные дорожные машины. Они счищают с дорожного полотна растопленные снежные и ледяные массы. На уборке снега и очистке улиц заняты автогрейдеры, тракторы-щетки, погрузчики и самосвалы. За ночную смену дорожные бригады собрали и вывезли 800 кубометров снега", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Волгограда.

При этом, по данным мэрии, "очистка основных улиц от смеси снега и песка после ночной обработки дорог остается приоритетной задачей для дорожно-коммунальных служб сегодня".

"Ведется уборка от снега и наледи остановочных павильонов, пешеходных зон и тротуаров. Здесь, помимо дорожных служб, работают районные предприятия благоустройства", - отметили также в пресс-службе мэрии.

Кроме того, как заявили в администрации, работу управляющих компаний по ликвидации последствий гололедицы, несмотря на выходной день, контролируют специализированные муниципальные службы.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", ночью в Волгограде ожидаются осадки при температуре воздуха -1 градус, ветер скоростью 9 м/с. 13 января без осадков, температура снизится до -2, скорость ветра - до 6 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.