21 января 2019, 11:42

Врачи рассказали о пяти жертвах отравления в Дагестане

Один взрослый и трое детей остаются в больнице после отравления угарным газом в Каспийске, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в дачном обществе в Каспийске из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов в доме несколько человек отравились угарным газом, среди них есть дети.

Двое взрослых и трое детей были доставлены в городскую больницу Каспийска, предположительно, все они члены одной семьи, приводит сегодня сообщение пресс-службы Минздрава Дагестана ТАСС.

Четверо отравившихся находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет, пишет со ссылкой на представителя Минздрава республики Залину Муртазалиеву "Интерфакс-Юг". Одного из пострадавших уже выписали домой на амбулаторное лечение, рассказала она.

На сайте Минздрава Дагестана нет информации о пострадавших по состоянию на 11.20 мск.

Примечание:

"Жертвы отравления в Махачкале выписаны из больницы", "11 студентов госпитализированы в Махачкале", "Шестеро детей госпитализированы с отравлением в Буйнакске".

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