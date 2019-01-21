Врачи рассказали о пяти жертвах отравления в Дагестане

21 января 2019, 11:42

Один взрослый и трое детей остаются в больнице после отравления угарным газом в Каспийске, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в дачном обществе в Каспийске из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов в доме несколько человек отравились угарным газом, среди них есть дети.

Двое взрослых и трое детей были доставлены в городскую больницу Каспийска, предположительно, все они члены одной семьи, приводит сегодня сообщение пресс-службы Минздрава Дагестана ТАСС.

Четверо отравившихся находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет, пишет со ссылкой на представителя Минздрава республики Залину Муртазалиеву "Интерфакс-Юг". Одного из пострадавших уже выписали домой на амбулаторное лечение, рассказала она.

На сайте Минздрава Дагестана нет информации о пострадавших по состоянию на 11.20 мск.