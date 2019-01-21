Дети отравились угарным газом в Дагестане

21 января 2019, 05:36

В дачном обществе в Каспийске несколько человек отравились угарным газом, среди них - дети, сообщает МЧС.

Сегодня около 2.30 мск в Министерство по чрезвычайным ситуациям Дагестана поступило сообщение о происшествии в одном из частных домов Каспийска.

Выяснилось, что из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов в доме, расположенном в дачном обществе "Весна", несколько человек отравились угарным газом без последующего возгорания, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Пострадавшие, среди которых есть дети, госпитализированы в Центральную городскую больницу Каспийска.

Точное число пострадавших в результате происшествия на сайте МЧС по Дагестану по данным на 5.35 мск не указано.

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что в ноябре 2018 года два человека погибли на автозаправочной станции в Махачкале, по предварительным данным, отравившись угарным газом.