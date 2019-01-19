Две влиятельные группы продвигают своих кандидатов на пост главы Табасаранского района

19 января 2019, 07:21

Депутат парламента Дагестана Магомед Курбанов на конкурсе на пост главы Табасаранского района пользуется поддержкой нынешнего главы района Алавутдина Мирзабалаева, заявил политолог Эдуард Уразаев. Однако эта поддержка может помешать ему возглавить муниципалитет, где в борьбу вступили сторонники бывшего главы района Нурмагомеда Шихмагомедова, сохранившего влияние почти на половину местных депутатов, отметил глава общественного антикоррупционного совета района Казихан Курбанов.

"Кавказский узел" информировал, что в ноябре 2013 года Алавутдин Мирзабалаев был избран главой Табасаранского района. До этого времени он исполнял обязанности главы администрации района после того, как полномочия его предшественника Гусейбека Гаджиева были досрочно прекращены в мае 2013 года. Предшественником Мирзабалаева на посту главы района был Нурмагомед Шихмагомедов, который 7 июня 2013 года был задержан силовиками при попытке пересечь границу России и Азербайджана в связи с тем, что проверка Счетной палаты в районе выявила крупные хищения бюджетных средств. По данным следственного управления СК России по Дагестану, уголовное дело в отношении Шихмагомедова не возбуждалось. Уже 10 марта 2014 года около 200 человек вышли на митинг с требованием обновления местной власти.

Согласно уставу Табасаранского района, глава района избирается собранием депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет местную администрацию. Половина членов конкурсной комиссии назначается собранием депутатов района, а вторая половина – главой республики. Полномочия главы района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность его преемника.

27 человек подали документы для участия в конкурсе на пост главы Табасаранского района Дагестана, из них во втором этапе приняли участие 23 кандидата, поскольку два претендента не были допущены к конкурсу, а еще двое снялись по собственному желанию, пишет издание "Зори Табасарана".

18 января в администрации Табасаранского района прошло первое конкурсное испытание второго этапа конкурсного отбора на должность главы муниципалитета. Конкурсной комиссией методом тестирования оценивались знания кандидатами конституционных норм, основ федерального и республиканского законодательства. Результаты этого этапа отбора комиссия объявит в течение ближайших нескольких дней, сообщается на сайте администрации района.

Сторонники бывшего главы района могут взять реванш

Двое претендентов, которые добровольно отказались от участия в конкурсе, посчитали исход выборного процесса предопределенным, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественного антикоррупционного совета Табасаранского района Казихан Курбанов. «В начале конкурса они между собой решили, что судьба этого конкурса определена, что действующая власть делает ставку на депутата Народного Собрания Дагестана Магомеда Курбанова», - сказал он.

Магомед Курбанов родился 16 октября 1985 года в селении Урзиг Табасаранского района. Он является депутатом парламента Дагестана от партии "Единая Россия", занимает пост заместителя председателя комитета Национального собрания по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Курбанов с 27 сентября по 28 ноября 2017 года временно исполнял обязанности министра по делам молодежи Дагестана.

Несмотря на обилие кандидатов, в борьбе за пост главы района участвуют два основных полюса силы. Одним из них является депутат НС Магомед Курбанов, которого поддерживает нынешний глава Алавудин Мирзабалаев, другим - группа кандидатов, на которых имеет влияние бывший глава района Нурмагомед Шихмагомедов, отметил Казихан Курбанов.

По итогам тестирования на следующий этап выборного процесса пройдут кандидаты, набравшие 60 и выше баллов. С каждым из них будет проведено собеседование, после чего определятся два-три кандидата, которые пройдут на последний этап и будут представлены собранию депутатов для избрания, рассказал он.

По его словам, кандидаты, на которых распространяется влияние Шихмагомедова, высказывались против предрешенности результатов выборного процесса, поэтому они могут объединиться выдвинуть от себя одного человека против республиканского кандидата.

Он мне исключил возможность победы человека Шихмагомедова. «У них есть шанс, потому что в том или ином виде Шихмагомедов имеет на них влияние», - считает он.

Депутатский корпус района насчитывает 44 человека, и немалая часть из них разочарованы деятельностью нынешнего главы, что увеличивает возможность прохождения кандидата, на стороне которого будет Шихмагомедов, рассказал Казихан Курбанов. “Человек 20-22 из этого состава депутатов - это беспрекословно его люди. Они пойдут за него. Ему остается с нескольким депутатами согласовать свою позицию”,- полагает он.

Республиканская власть сделала ставку на Магомеда Курбанова

Отсутствие в списке кандидатов фамилии нынешнего главы Табасаранского района может говорить о том, что к его деятельности есть вопросы у правоохранительных органов. Косвенной причиной отказа Мирзабалаева от участия в конкурсе явилось желание республиканского центра обновить руководство района, полагает политолог Эдуард Уразаев.

Отказ Мирзабалаева от борьбы за пост главы района вряд ли объясняется его связями с представителями "мекегинского" клана, считает он.

30 января 2018 года источники РБК рассказали, что в Дагестан прибыли из Москвы следователи МВД и ФСБ для проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков. 1 февраля стало известно о проведении обысков в администрации Табасаранского района. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты ранее прогнозировали борьбу за наследство "мекегинского" клана, к которому причислялись арестованные в 2018 году врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и глава дагестанского отделения ФОМС Магомед Сулейманов. Журналисты отмечали, что арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий мэр Махачкалы Муса Мусаев также представлял интересы "мекегинского" клана.

«Не думаю, что отставка [отказ Мирзабалаева от участия в конкурсе] напрямую связана с принадлежностью к "мекегинскому" клану, поскольку министр экономики и территориального развития Дагестана является родственником и Гамидову, и Сулейманову - и ничего», - сказал Уразаев "Кавказскому узлу".

Мирзабалаев сначала самостоятельно избрался депутатом Народного собрания Дагестана и работал в парламенте под руководством спикера на тот момент Муху Алиева. После того, как в 2006 году Муху Алиев стал президентом Дагестана, Мирзабалаев был назначен министром, рассказал он. «При правлении Рамазана Абдулатипова он воспользовался, вероятно, поддержкой бывшего коллеги по правительству Абдусамада Гамидова и избрался главой Табасаранского района», - отметил Уразаев.

Доставшийся Мирзабалаеву на тот момент район находился в плохом состоянии, однако бывший министр справлялся со своими обязанностями, полагает он. «При Абдулатипове провозглашались большие планы по развитию района, но о результатах история что-то умалчивает. Как говорится, звёзд с неба не хватал, но ситуацию держал под контролем»,- пояснил политолог.

Республиканская власть в лице нынешнего главы республики Владимира Васильева на выборах главы Табасаранского района сделала ставку на депутата Народного Собрания Магомеда Курбанова, считает он. «[Магомед Курбанов], был достаточно активен, участвуя в партийных и депутатских мероприятиях, не выпячивался, соблюдая субординацию. Тем самым завоевал определённое доверие как у Мирзабалаева, так и у руководства республики. Вполне допускаю, что Махачкала сделала на него ставку на предстоящих выборах», - отметил Уразаев.

Главу Табасаранского района из числа представленных конкурсной комиссией кандидатур выберет местное собрание депутатов. Магомед Курбанов, на которого делает ставку руководство Дагестана, «может иметь фору и выиграть выборы», считает он. «Помогут ему члены партии "Единая Россия", имеющей большинство голосов. Но не исключена и фронда со стороны депутатов, если возникнут форс-мажорные обстоятельства. В любом случае Курбанову или другому победителю придётся искать союзников и выстраивать компромиссы», - сказал политолог.

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