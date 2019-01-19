Сотрудники Дагтехкадастра выступили против увольнений в ведомстве

19 января 2019, 00:51

Работники Дагестанского бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке, недовольные увольнением своего руководства и планами сокращения штата, попытались 18 января добиться встречи с главой Минимущества. Чиновники пообещали сообщить о требованиях сотрудников бюро главу Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта врио главы Дагестана сообщил о высокой вероятности ликвидации министерства по земельным и имущественным отношениям республики, напомнив о попытках подчиненных дискредитировать главу этой структуры Екатерину Толстикову. После доклада главы министерства Толстиковой 5 марта Васильев подверг резкой критике работу ведомства и напомнил подчиненным о кадровых чистках. Опрошенные "Кавказским узлом" главреды дагестанских изданий сочли, что речь идет о переформатировании, а не ликвидации ведомства.

Десятки сотрудников Дагтехкадастра, собравшиеся 18 января у здания правительства, так и не встретились с министром по имущественным отношениям. В министерстве заявили, что Екатериной Толстиковой уже нет на рабочем месте. Недовольство вызвало увольнение руководства бюро, пояснил помощник главы Дагтехкадастра Махмуд Магомедов. "Приказом Екатерины Толстиковой все руководство было уволено. Причиной послужило то, что якобы не выполняли работу, сорвали госпрограмму. Но это на самом деле не так - у нас есть все документы, подтверждающие обратное", - рассказал Магомедов.

По словам Махмуда Магомедова, 18 января в здании Дагтехкадастра прошло совещание, на котором присутствовал руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Иванов. Он "с пониманием отнёсся к позиции" протестующих и пообещал донести их требования до Владимира Васильева, сообщило "Новое дело".

Сотрудники Дагтехкадастра разошлись только после того, как к зданию Минимущества подъехал их директор Шамиль Алиев. Он сам попросил подчиненных покинуть здание министерства, пояснив, что Екатерина Толстикова их не примет. Он отметил, что вопрос уже находится на контроле главы Дагестана и пообещал, что уже 21 января выйдет на работу, информировал 18 января "Черновик". "Все сотрудники учреждения, в связи с увольнением своего директора, уже написали заявления об уходе по собственному желанию", - написало издание.

На видео "Коллектив "Дагтехкадастра" всем составом оккупировал Минимущества Дагестана", опубликованном 18 января на Youtube-канале издания, люди требуют поблагодарить их за проделанную работу и не производить увольнений. "То есть вы хотите сказать, что наше руководство вы уберете, и при этом останутся люди, которые с ним работали? Такого не будет. Руководство уйдет - уйдем мы все", - говорит одна из сотрудниц бюро.

Опубликована петиция с жалобами на Минимущества

Требование министерства сократить штат работников Дагетехкадастра ставит его работу под угрозу срыва, говорится в коллективном обращении сотрудников Дагтехкадастра к главе Дагестана, опубликованном 18 января Магомедом Магомедовым на сайте Change.org.

"Минимущество не слышит озвучиваемые проблемы и ставит неразумные и заранее невыполнимые задачи, чтобы в последующем сделать нас виноватыми в невыполнении поставленных Вами задач", - утверждают авторы петиции. Так, госзадание о кадастрировании газовых сетей было получено лишь 11 сентября 2018 года, деньги на это поступили 19 ноября, сообщили они. Выполнить задание поручили к 31 декабря 2018 года, в то время как для этого нужен минимум год работы, заявили сотрудники Дагтехкадастра. Они потребовали продлить срок исполнения госзадания.

В петиции также отмечается, что сотрудники ведомства с 29 июня по 19 сентября 2018 года не получали зарплату, из-за чего у них возникли трудности при покупке детям одежды и канцтоваров к началу учебного года. При этом необходимые средства на счетах Минимущества имелись, утверждается в петиции.

По состоянию на 00.49 мск 19 января петицию подписали 95 человек. На сайтах Минимущества и правительства Дагестана по состоянию на то же время нет комментариев относительно заявлений сотрудников Дагтехкадастра.

Отметим, что замдиректора "Дагтехкадастра" Айдемир Исмаилов 11 января подал заявку на участие в конкурсе на пост мэра Махачкалы.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".