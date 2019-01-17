Такси. Фото: Владимир Аносов / Югополис

17 января 2019, 17:57

Водители "Яндекс.Такси" объявили забастовку в Ростовской области

Около ста водителей "Яндекс.Такси" отказались возить пассажиров из аэропорта Платов под Ростовом-на-Дону, протестуя против роста отчислений интернет-сервису.

"Кавказский узел" писал, что 10 апреля 2018 года акцию протеста провели сочинские водители "Яндекс.Такси". Они также были недовольны тарифом, который с них взимает интернет-сервис. 25 апреля водители констатировали, что компания проигнорировала их ультиматум.

Сотрудничать с "Яндекс.Такси" стало менее выгодно, заявили участники сегодняшней протестной акции. "Пару дней назад «Яндекс» изменил систему мотивации для водителей. Раньше у каждого был выбор: платить компании проценты с поездок либо покупать смену. Чтобы работать неделю, нужно было заплатить 3100 рублей, 12 часов — 500 рублей. А теперь мы обязаны оплачивать смену и отдавать еще проценты с поездок", - передал слова участника акции Григория Иванова 161.ru.

По словам участников акции, в кармане у водителя остается примерно треть от того, что платит клиент. Сегодня на парковке в Платове собрались около ста водителей со своими машинами. Они заявили, что намерены продолжать забастовку в ближайшие дни, информировали "Городские вести".

Из-за забастовки многие местные жители опоздали на работу или столкнулись с трудностями при выезде из аэропорта, сообщило издание.

Аэропорт Платов находится в Аксайском районе Ростовской области в 30 километрах от Ростова-на-Дону. Обслуживание внутрироссийских и международных рейсов аэропорт начал 7 декабря 2017 года.

Примечание:

"Яндекс.Такси" вышел на грузинский рынок", "В Ереване таксисты перекрыли улицу в знак протеста против закона о лицензировании", "Минтранс Армении выдал 7769 лицензий на такси".

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