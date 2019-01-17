Власти отчитались о переселении всех жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба

17 января 2019, 05:40

Из расположенных в Азербайджане сел Храх-Уба и Урьян-Уба в Дагестан переселены 130 семей. Первоначально планировалось переселить 138 семей, но, по словам министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева, некоторые отказались или получили жилье как военнослужащие.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2017 года власти Дагестана анонсировали выдачу жилищных сертификатов 138 семьям из азербайджанских сел Храх-Уба и Урьян-Уба. Всего, по данным Минэкономики Дагестана, планировалось переселить 377 человек: 366 (135 семей) - из села Храх-Уба и 11 (три семьи) - из села Урьян-Уба. В июне 2018 года власти Дагестана приступили к выдаче первых сертификатов переселенцам.

Села Храх-Уба и Урьян-Уба расположены в Хачмазском районе Азербайджана. Ранее они входили в сельсовет Новоаульский Магарамкентского района Дагестана, но после распада СССР с 1991 года стали анклавами на территории Азербайджана. В сентябре 2010 года были подписаны соглашения об установлении границ между Россией и Азербайджаном, и села Храх-Уба и Урьян-Уба вошли в состав Азербайджана. С тех пор переселенцы неоднократно жаловались, что их проблемы власти не решают.

Переселение граждан России из сел Храх-Уба и Урьян-Уба, которые расположены в Азербайджане, завершено, пишет 16 января ТАСС со ссылкой на министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.

"Этим вопросом очень плотно занимался Дагестан, в частности, глава республики... В результате эта проблема сегодня решена полностью", - сказал министр.

По его словам, первоначально планировалось переселить 138 семей, но по некоторым причинам - "кто-то отказался, кто-то получил жилье как военнослужащий" - в итоге переселены лишь 130 семей или около 350 человек.

Отметим, что ранее жители сел рассказали, что, согласно выданным сертификатам, на одного переселенца полагается 33 квадратных метра жилья, на двоих - 42 квадратных метра, а на семью из трех или более человек - по 18 квадратных метров на каждого члена.

При этом они отметили, что не все из переселенцев, которые были включены в списки нуждающихся в государственной поддержке, ее получат. По словам жителя Урьян-Убы Бахтияра Мамедова, списков, по данным на июль 2018 года, было несколько. "Первоначально составленный список обновился через несколько лет, так как подросло новое поколение жителей Храх-Убы и Урьян-Убы, появились молодые семьи, и было решено включить и их в список нуждающихся, но комиссия их не утвердила", - сказал он. Кроме того, по его словам, были ситуации, когда сертификат не получил кто-то из членов семьи, так как был гражданином Азербайджана.

Жители Храх-Убы в 2017 году назвали согласие на получение компенсаций вынужденной мерой. Они заявляли, что намерены создать компактное поселение на новых землях в Дагестане, так как хотят сохранить прежний уклад жизни. Переселенцам в Магарамкентском районе неподалеку от села Новоаул выделены по 15 соток на семью - всего 86 гектаров земли, однако они жаловались, что земли непригодны для строительства, так как здесь случаются наводнения.