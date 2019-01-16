Родные Мачаликашвили обвинили силовиков в нарушении презумпции невиновности

16 января 2019, 05:57

Семья убитого в ходе спецоперации Темирлана Мачаликашвили обвинила Службу госбезопасности Грузии в нарушении его права на презумпцию невиновности. Представитель СГБ заявил, что распространенные сведения о причастности Мачаликашвили к экстремистам "необходимы для удовлетворения высокого интереса общественности".

Как сообщал "Кавказский узел", 19-летний Темирлан Мачаликашвили получил тяжелое ранение в голову во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года и спустя две недели умер в больнице. По версии силовиков, Мачаликашвили попытался бросить в них гранату. Родные убитого утверждают, что молодой человек был застрелен в постели. Участники акций в годовщину гибели Темирлана, 26 декабря, потребовали объективного расследования его гибели. С требованием прояснить обстоятельства смерти Мачаликашвили выступила и народный защитник Грузии, а 28 декабря оппозиционное "Единое национальное движение" выступило с инициативой создать в парламенте комиссию по расследованию спецоперации, в результате которой погиб Мачаликашвили.

В начале июля грузинскими СМИ была обнародована информация о связях Темирлана Мачаликашвили с Ахмедом Чатаевым, а также сведения о планируемом Мачаликашвили самоподрыве в Тбилиси. Чатаева подозревали в причастности к теракту в стамбульском аэропорту в июне 2016 года, его убили в ходе спецоперации в Тбилиси 22 ноября 2017 года, говорится в размещенной на "Кавказском узле" биографии Ахмеда Чатаева.

Семья убитого в ходе спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили судится со Службой государственной безопасности в связи с тем, что ведомство нарушило его право на презумпцию невиновности и объявило террористом.

"Я знала о каждом шаге Темирлана. Он не делал и шага, не спросив меня. Сложно, когда знаешь, кто твой сын, что собой представляет и на что способен... Сложно, когда не можешь доказать правду", - сказала мать Мачаликашвили Медико Маргошвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" (перевела корреспондент "Кавказского узла").

По его словам, власти, действующие, "как им заблагорассудится", должны "проявить человечность и признать правду".

Интересы семьи Мачаликашвили представляет в суде неправительственная организация "Центр по обучению и мониторингу прав человека".

Судебный иск обоснован, и анализ распространенной информации и ее контекста дает основания считать, что СГБ нарушила презумпцию невиновности Мачаликашвили, заявил в эфире телекомпании "Рустави 2" юрист НПО Давид Бердзули.

Представитель СГБ Теймураз Микелидзе опроверг заявление о нарушении права Мачаликашвили на презумпцию невиновности.

"Служба государственной информации распространила информацию в той форме и с той нагрузкой, которые были необходимы для удовлетворения высокого интереса общественности", - сказал в эфире "Рустави 2" Микелидзе.

По его словам, все заявления о Мачаликашвили были сделаны в рамках следствия по делу спецоперации в Тбилиси.