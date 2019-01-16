Полиция задержала 13 сторонников ПНФА перед зданием суда в Азербайджане

16 января 2019, 02:47

Более ста человек пришли к Бакинскому суду по тяжким преступлениям поддержать членов партии Народного фронта Азербайджана, обвиняемых в отмывании денег. Полиция разогнала сторонников подсудимых, 13 человек были задержаны.

Как писал "Кавказский узел", силовики обвинили члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Агиля Магеррамова, председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова, а также задержанных 9 и 10 мая гражданина России Салеха Рустамова и Bидади Рустамли в отмывании денег. Обвинение предъявлено по статьям "Незаконное предпринимательство с извлечением доходов в крупном размере" и "Легализация денег, добытых преступным путем в составе организованной группы". 8 января защита заявила, что подсудимые были подвергнуты пыткам.

Более 100 активистов ПНФА пришли 15 января в Бакинский суд по тяжким преступлениям, чтобы наблюдать за процессом, передает корреспондент "Кавказского узла".

Однако в зал, рассчитанный на 30 человек, попали только родственники обвиняемых и несколько человек из руководства ПНФА, включая ее лидера Али Керимли.

Остальные сторонники партии остались на улице. Полиция потребовала от собравшихся разойтись и стала разгонять их. Были задержаны 13 человек.

"К вечеру девять человек были отпущены. Члены партии Эмиль Салимов, Паша Усудов, Сагиф Гурбанлы и Ниджат Абдуллазаде 16 января предстанут перед судом", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член высшего меджлиса ПНФА Ильхам Гусейн.

"Территория вокруг Бакинского суда по тяжким преступления словно превратилась в запретную зону. Неделю назад, на прошлом заседании по делу активистов ПНФА, также были задержаны шесть человек. Тогда к полуночи всех отпустили. В этот раз власть пошла дальше и готовится арестовать невинных людей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер ПНФА Али Керимли.

7 января шесть членов партии Народного фронта Азербайджана были задержаны перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям, когда пришли на процесс по делу об отмывании денег. К вечеру все были отпущены.