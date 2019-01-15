Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.оу

15 января 2019, 16:42

Полицейский в Волгограде осужден за взятки и подлог

Суд в Волгограде приговорил старшего инспектора ГИБДД к пяти годам колонии и штрафу 900 тысяч рублей за то, что он прикрывал виновников ДТП, беря с них взятки.

Согласно приговору, в октябре 2017 года полицейский получил сразу две взятки. 40 тысяч рублей он получил от виновника ДТП, скрывшегося с места происшествия. За эти деньги инспектор положительно охарактеризовал правонарушителя в суде и дал ложные сведения о том, что второй участник ДТП не имеет к подсудимому никаких претензий. В результате взяткодатель получил лишь сутки административного ареста.

От виновника другого ДТП, также скрывшегося с места аварии, инспектор получил 28 тысяч рублей. После этого полицейский изготовил фальшивое определение о прекращении административного дела против взяткодателя, сообщило сегодня следствие.

Бывший инспектор признан виновным по статьям о получении взяток и служебном подлоге. Он осужден на пять лет исправительной колонии общего режима и обязан выплатить 900 тысяч рублей штрафа. Кроме того, осужденный на два года лишен права занимать должности в органах государственной власти, информировало на своем сайте Следственное управление СКР по Волгоградской области.

Название суда и дата вынесения приговора, а также имя осужденного в сообщении не указаны. Комментариями его представителей "Кавказский узел" не располагает. На сайте областного главка МВД по состоянию на 16:41 мск 15 января также нет комментариев относительно приговора.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 декабря было передано в суд дело начальника отдела уголовного розыска, который, по версии следствия, получил деньги за отказ от уголовного преследования жителя Волгограда.

Примечание:

"Даутокова: экс-судья Елизавета Бечелова до 4 мая сможет обжаловать решение Верховного суда Кабардино-Балкарии", "Следствие добилось согласия на уголовное преследование экс-судьи по делам "чернобыльцев" Кабардино-Балкарии".

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