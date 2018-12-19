Волгоградский полицейский обвинен в получении взятки

19 декабря 2018, 10:45

Передано в суд дело начальника отдела уголовного розыска, который, по версии следствия, получил деньги за отказ от уголовного преследования жителя Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", в августе начальник районного отдела уголовного розыска и его подчиненный были заподозрены в получении взятки в размере 120 тысяч рублей. Эти деньги, как полагает Следком, они потребовали от волгоградца, подозреваемого в фиктивном ДТП, пообещав ему не отдавать следователям материалы проверки для возбуждения уголовного дела.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела уголовного розыска завершено и направлено в суд. Он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки, через посредника, в виде денег, должностным лицом за незаконное бездействие), сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

"На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемый признал частично, настаивая на том, что его преступные действия необходимо квалифицировать по менее тяжкой статье "мошенничество", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Следком не проинформировал о ходе расследования в отношении второго фигуранта дела - помощника начальника уголовного розыска.