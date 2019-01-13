"Скорая" на трассе. Фото: "Юга.ру" Елена Синеок.

13 января 2019, 00:33

Два человека погибли и пятеро пострадали при ДТП в Дагестане

Автоавария с тремя машинами, жертвами которой стали семь человек, произошла в Каякентском районе Дагестана, сообщили в МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 22.30 мск 12 января на автодороге возле села Первомайское.

"Два человека погибли, еще пятеро получили различные травмы. Обстоятельства аварии уточняются", - цитирует представителя МВД Дагестана ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что 12 января произошла авария с участием трех машин в Хасавюртовском районе. Жертвами ДТП там стали шесть человек: трое погибли, еще трое были госпитализированы.

Примечание:

"МВД объявило о проверке из-за резонансных ДТП сына дагестанского полицейского", "Полицейский погиб при ДТП в Дагестане", "Восемь человек стали жертвами аварии в Дагестане".

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