13 января 2019, 00:33
Два человека погибли и пятеро пострадали при ДТП в Дагестане
Автоавария с тремя машинами, жертвами которой стали семь человек, произошла в Каякентском районе Дагестана, сообщили в МВД.
По данным ведомства, ДТП произошло около 22.30 мск 12 января на автодороге возле села Первомайское.
"Два человека погибли, еще пятеро получили различные травмы. Обстоятельства аварии уточняются", - цитирует представителя МВД Дагестана ТАСС.
"Кавказский узел" ранее писал, что 12 января произошла авария с участием трех машин в Хасавюртовском районе. Жертвами ДТП там стали шесть человек: трое погибли, еще трое были госпитализированы.
"МВД объявило о проверке из-за резонансных ДТП сына дагестанского полицейского", "Полицейский погиб при ДТП в Дагестане", "Восемь человек стали жертвами аварии в Дагестане".
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