Два человека погибли и пятеро пострадали при ДТП в Дагестане

13 января 2019, 00:33

Автоавария с тремя машинами, жертвами которой стали семь человек, произошла в Каякентском районе Дагестана, сообщили в МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 22.30 мск 12 января на автодороге возле села Первомайское.

"Два человека погибли, еще пятеро получили различные травмы. Обстоятельства аварии уточняются", - цитирует представителя МВД Дагестана ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что 12 января произошла авария с участием трех машин в Хасавюртовском районе. Жертвами ДТП там стали шесть человек: трое погибли, еще трое были госпитализированы.