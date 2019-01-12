ДТП в Хасавюртовском районе. 12.01.2019 г. Фото: пресс-служба МВД по Дагестану https://05.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15479759/

12 января 2019, 23:39

Число жертв автоаварии в Дагестане увеличилось до шести

Три человека погибли и трое доставлены в больницу в результате ДТП в Хасавюртовском районе, уточнило МВД.

Как писал "Кавказский узел", ранее источники в полиции сообщили, что жертвами аварии возле села Тотурбийкала стали пять человек: трое погибли и двое получили травмы.

Авария произошла на федеральной трассе "Кавказ" в Хасавюртовском районе. Столкнулись автомобили "Фиат Дукато", "ВАЗ-217030" и КамАЗ. Авария произошла, когда водитель "Фиат Дукато", житель Пятигорска выехал на встречную полосу, проинформировало МВД по Дагестану.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "ВАЗ-217030" 1987 года рождения и две его пассажирки 1972 и 1984 годов рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте. А сам водитель автомашины "Фиат Дукато" и двое пассажиров автомашины "ВАЗ-217030" 2004 и 1981 г. р. с различными телесными повреждениями помещены в центральную городскую больницу Хасавюрта", - уточнило ведомство на своем сайте.

По данным МВД, в связи с аварией возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч.5 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Примечание:

"МВД объявило о проверке из-за резонансных ДТП сына дагестанского полицейского", "Полицейский погиб при ДТП в Дагестане", "Восемь человек стали жертвами аварии в Дагестане".

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