Число жертв автоаварии в Дагестане увеличилось до шести

12 января 2019, 23:39

Три человека погибли и трое доставлены в больницу в результате ДТП в Хасавюртовском районе, уточнило МВД.

Как писал "Кавказский узел", ранее источники в полиции сообщили, что жертвами аварии возле села Тотурбийкала стали пять человек: трое погибли и двое получили травмы.

Авария произошла на федеральной трассе "Кавказ" в Хасавюртовском районе. Столкнулись автомобили "Фиат Дукато", "ВАЗ-217030" и КамАЗ. Авария произошла, когда водитель "Фиат Дукато", житель Пятигорска выехал на встречную полосу, проинформировало МВД по Дагестану.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "ВАЗ-217030" 1987 года рождения и две его пассажирки 1972 и 1984 годов рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте. А сам водитель автомашины "Фиат Дукато" и двое пассажиров автомашины "ВАЗ-217030" 2004 и 1981 г. р. с различными телесными повреждениями помещены в центральную городскую больницу Хасавюрта", - уточнило ведомство на своем сайте.

По данным МВД, в связи с аварией возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч.5 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).