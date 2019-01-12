Сотрудник ДПС. Фото: Денис Яковлев / Югополис

12 января 2019, 13:46

Пять человек стали жертвами ДТП в Дагестане

Три человека погибли и двое получили травмы при столкновении трех машин на трассе в Хасавюртовском районе.

Авария произошла сегодня около 10 часов мск возле села Тотурбийкала, сообщила пресс-служба республиканского главка МВД.

Все трое погибших ехали в легковом автомобиле, передало информацию ведомства РИА "Дагестан".

По предварительным данным, грузовой микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой" и КамАЗом, со ссылкой на представителя МВД информировал ТАСС.

Двое пострадавших доставлены в больницу, сообщило РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 декабря 2018 года в Карабудахкентском районе Дагестана опрокинулась в кювет пассажирская "Газель". Один человек погиб на месте, 12 пострадавших были доставлены в Карабудахкентскую районную больницу.

Примечание:

"МВД объявило о проверке из-за резонансных ДТП сына дагестанского полицейского", "Полицейский погиб при ДТП в Дагестане", "Восемь человек стали жертвами аварии в Дагестане".

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