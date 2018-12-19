Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Дагестане

19 декабря 2018, 18:23

Состояние восьми пострадавших при ДТП с пассажирским микроавтобусом в Карабудахкентском районе оценивается как среднетяжелое, угрозы жизни нет, сообщила представитель Минздрава Дагестана.

"Кавказский узел" сообщал, что 17 декабря в Карабудахкентском районе пассажирская "Газель" опрокинулась в кювет. Один человек погиб на месте, 12 пострадавших были доставлены в Карабудахкентскую районную больницу. В тот же день в больнице один из пострадавших умер, а позже от травм скончался еще один пострадавший, 80-летний мужчина. Два человека спустя сутки после аварии были отпущены на амбулаторное лечение, восемь остались в больнице.

На сегодняшний день все восемь пострадавших продолжают лечение в больницах Махачкалы и Каспийска, опасения за их жизнь у врачей нет, сообщил сотрудник пресс-службы республиканского Минздрава корреспонденту "Кавказского узла".

"Состояние их здоровья оценивается как средней степени тяжести, тяжелобольных среди них нет. Они размещены в отделениях травматологии и сочетанной травмы", - добавил сотрудник ведомства.