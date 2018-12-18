Число жертв ДТП в Дагестане возросло до трех

18 декабря 2018, 10:43

Пострадавший в аварии пассажирской "Газели" скончался от травм, сообщил сегодня Минздрав Дагестана. Всего в больницах остаются восемь человек.

Как писал «Кавказский узел», 17 декабря в Карабудахкентском районе пассажирская "Газель" опрокинулась в кювет, один человек погиб на месте, 12 были госпитализированы в Карабудахкентскую районную больницу. В тот же день в больнице один из пострадавших умер.

В больнице скончался еще один пострадавший при аварии, передает сегодня сообщение представителя Минздрава Дагестана РИА "Новости". "Ночью умер мужчина, который после аварии находился в коме", - цитирует представителя ведомства издание. Пострадавшему было 80 лет, пишет со ссылкой на представителя ведомства Залину Муртазалиеву "Интерфакс-Юг". По ее словам, всех пострадавших в аварии перевезли на лечение в Махачкалу и Каспийск, всего в больницах остаются восемь человек. "Два человека отпущены на амбулаторное лечение", - уточнила Муртазалиева.

На сайте Минздрава Дагестана нет информации о гибели пострадавшего и состоянии остальных госпитализированных на 10.40 мск сегодня.